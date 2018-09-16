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Filipinler'de maden faciası! 40 kişi göçük altında

Filipinler polisi, bir madende meydana gelen göçükte en az 40 kişinin toprak altında kaldığını duyurdu

16 Eylül 2018 Pazar 13:46
Filipinler'de maden faciası! 40 kişi göçük altında

Amerikan AP haber ajansı, süper tayfun Mangkhut'un vurduğu Filipinler’deki faciayı dünyaya duyurdu.

Polise dayandırılan haberde, çoğu madenci en az 40 kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.

Tayfunun neden olduğu toprak kaymasının, ülkenin kuzeyindeki Itogon kasabasında yer alan bir altın madeninde çalışan işçileri vurduğu belirtilirken, en az 7 cesedin de toprak altından çıkartıldığı vurgulandı.

Filipinler’de özellikle dün etkili olarak Çin'e doğru hareketlenen tayfunda, en 50 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 13:46
  1. Filipinler
  2. maden faciası
  3. toprak kayması

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