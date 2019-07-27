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Filipinler'de kamu piyango şirketinin faaliyetleri durduruldu

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, kamuya ait piyango şirketinin organize ettiği tüm çekiliş ve bahisleri süresiz olarak durdurduğunu ilan etti

27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:32
Filipinler'de kamu piyango şirketinin faaliyetleri durduruldu

MANILA (AA) - Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, yolsuzlukla suçlanan kamuya ait piyango şirketinin düzenlediği tüm çekilişleri süresiz olarak durdurduğunu açıkladı.

Devlet Başkanı Duterte, yayınladığı videoda, kararnameyle polise ve orduya, Filipinler Bağış Piyango Ofisi'ne (PCSO) bağlı tüm çekiliş yapılan ve bahis oynanan yerleri süresiz olarak kapatma talimatı verdiğini söyledi.

PCSO tarafından düzenlenen ulusal çekilişlerin de süresiz olarak durduğunu belirten Duterte, kararın sebebinin büyük çaptaki yolsuzluk olduğunu kaydetti.

Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, "Herhangi bir mahkemenin, PCSO'daki büyük çaplı yolsuzluğu araştırma isteğimizi engellemesine izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

PCSO Genel Müdürü Royina Garma da yaptığı yazılı açıklamada, devlet başkanlığı kararnamesine uyacaklarını ancak Duterte'den çekilişlere devam edilmesini isteyeceklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:32
  1. Filipinler
  2. piyango

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