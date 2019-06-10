Filipinler’de gelin tarafını taşıyan kamyon devrildi

Filipinler’de düğün öncesi yapılan geleneksel eğlenceden dönen kız tarafını taşıyan kamyon devrildi. Aralarında 15 yaşındaki gelin ve 2 küçük çocuğun da bulunduğu 13 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Filipinler’in Camarine Sur eyaletindeki San Joaquin kasabasında 15 yaşındaki Bea Lucelo isimli gelin ve ailesi, nişanlısının köyünde yapılan eğlenceye katıldıktan sonra üstü açık bir kamyonla evlerine dönerken, kaza geçirdi.

Bir yetkili, Filipin geleneği uygun olarak düzenlenen düğün öncesi eğlencesi ve yemeği (Pamamanhikan) için Lucelo ve ailesine kamyonun San Fernando belediye başkanı tarafından tahsis edildiğini açıkladı.

Kasasında 53 yolcu taşıyan kamyonun saat 4 sularında Barangay Tagpucol’daki yokuş aşağı yoldan inerken frenlerinin patladığı ve bir ağaca çarptığı bildirildi. Şarampole yuvarlanan aracın geçirdiği kazada 15 yaşındaki gelin ve iki küçük çocuğun yanı sıra 13 kişinin öldüğü, 41 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ölen iki çocuğun 4 ve 5 yaşlarında olduğu açıklandı.