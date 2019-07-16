Filipinler'de "dang humması" alarmı

ANKARA (AA) - Filipinler'de yılın ilk 6 ayında dang humması nedeniyle 456 kişinin hayatını kaybetmesi, yetkilileri harekete geçirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 1 Ocak-30 Haziran'da 106 bin 630 dang humması vakası görüldü. Geçen yıl aynı dönemde 57 bin 564 dang humması vakasının yaşandığı ve ölümlerin 278'den 456'ya yükselmesi nedeniyle ulusal alarm ilan edildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, bölge sağlık müdürlüklerine vakaların izlenme çalışmalarının artırılması ve hastalıkla mücadele stratejilerinin daha sıkı şekilde uygulanması talimatı verildi.

- "Hastalar geç başvuruyor"

Sağlık Bakanı Francisco Duque, dang nedeniyle ilk defa ulusal alarm ilan edildiğini, halk arasında farkındalığın artırılmak istendiğini belirtti.

İki günden uzun ateş, şiddetli eklem ve kas ağrısı, bitkinlik, bulantı, kanama gibi belirtileri görenlerin sağlık merkezlerine başvurmaları gerektiğini kaydeden Duque, "Genelde hastalar, doktorlara ancak iç kanama görüldükten, kalp ya da diğer organlar etkilendikten sonra geç başvuruyor. Erken teşhis çok önemli." ifadelerini kullandı.