Filipinler'de çocuklara cinsel taciz videolarındaki artış "teşvik ediliyor"

ANKARA (AA) - Filipinler'de cinsel taciz videolarına zorlanan çocukların üçte ikisinin kendi ebeveynleri ya da bir aile üyesi tarafından istismar edildiği ve internet üzerinden yapılan çocuk tacizi videosu ticaretini, çoğunlukla Batı ülkelerinde yaşayan kişilerin teşvik ettiği ileri sürüldü.

BBC'nin haberine göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İngiliz Ulusal Suç Ajansı ile çalışan Uluslararası Adalet Misyonu, Filipinler'de internette yayımlanan cinsel taciz videolarına zorlanan çocukların üçte ikisinin kendi ebeveynleri ya da bir aile üyesi tarafından istismar edildiğini, büyük ölçüde Batılıların, hayatta kalmak için paraya ihtiyaçları olduğunu söyleyen yetişkinlere bu tür videolar çekmeleri için ödeme yaptığını bildirdi.

Bu videoları satın alanların çocuklara yapılmasını görmek istedikleri şeyleri ayrıntılarıyla sıraladığı, çekilen çocuk tacizi videolarının, alıcıya canlı izletildiği ya da sonrasında internet üzerinden gönderildiği belirtildi.

Misyonun, Filipinler'de 500 kadar çocuğun içinde bulundukları bu durumdan kurtarılmasına yardım ettiği, vakaların yüzde 69'unda istismarcıların, kurbanın ebeveynleri ya da bir akrabası olduğunun ortaya çıktığı ve aralarında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu kaydedildi.

Uluslararası Adalet Misyonu yöneticisi Sam Inocencio, kurbanların yaklaşık yarısının 12 yaşında veya daha küçük olduğunu söyledi.

BBC'nin haberinde çocukken kız arkadaşının annesi tarafından istismar edilen bir genç ve çocukların cinsel taciz videolarını satan 3 çocuk annesi bir kadınla yapılan söyleşilere de yer verildi.

Filipinler hükümetinin yıl başında sorunla mücadele kapsamında İngiliz ve Avustralya polisinin sağladığı eğitim ve fon yardımıyla Manila'da çocuk istismarına karşı bir merkez kurduğu ifade ediliyor.

Uluslararası Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nin verilerine göre, dünyada internet üzerinde çocuklara cinsel taciz vaka sayısı 5 yıl önce 100 bin iken geçen sene 18 milyona çıktı.