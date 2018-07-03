Filipinler'de bir belediye başkanına daha suikast yapıldı
Filipinler'de bir belediye başkanı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.03 Temmuz 2018 Salı 17:25
Polis yetkilileri, General Tinio kasabasının Belediye Başkanı Ferdinand Bote'nin ülkenin kuzeyinde Nueva Ecija kentinde motosikletli silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Başkent Manila'nın güneyinde Batangas bölgesine bağlı Tanauan kentinin Belediye Başkanı Antonio Halili, dün belediye binasında düzenlenen bayrak töreni sırasında silahlı bir kişi tarafından vurulmuş, hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirmişti.
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