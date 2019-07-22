0553 313 94 23

Filipinler'de binlerce kişi Devlet Başkanı'nı protesto etti

Başkent Manila'da çok sayıda kişi, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi uyuşturucuyla mücadele yöntemi ve Filipinler'e ait sularda Çinli balıkçılara avlanma izni verilmesinden dolayı protesto etti

22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:44
Filipinler'de binlerce kişi Devlet Başkanı'nı protesto etti

MANİLA (AA) - Filipinler'in başkenti Manila'da binlerce kişi Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte'yi uyuşturucuyla mücadele yöntemi ve ülkeye ait sularda Çinli balıkçı teknelerine avlanma izni verilmesinden dolayı protesto etti.

Filipinler basınındaki haberlere göre, Duterte, Filipinler Parlamentosunun yeni yasama yılı açılışı için gittiği Mecliste konuşma yaptığı sırada binlerce gösterici tarafından protesto edildi.

Meclisinin yakınındaki gösteride protestocular, Devlet Başkanı'nın "acımasız" uyuşturucuyla mücadele politikasını eleştirdiklerini belirterek, bir kısmı Güney Çin Denizinde yer alan Filipinler Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde Çinli balıkçılara avlanma izni verilmesine tepki gösterdi ve bir dizi farklı politikalarını geri çekmesi çağrısında bulundu.

Gösterinin organizatörleri, eyleme 40 bin kişinin katıldığını iddia ederken, polis sayının 5 bin olduğunu açıkladı.

Protestocular gösteride Çin bayrağını yakarak, "Filipinler bizim, Çin dışarı" sloganları attı, Duterte'nin posterlerini yaktı.

Gösteriler nedeniyle ordu ve polis alarma geçerken, protestoların yapıldığı bölge ve çevresi uçuşa yasak bölge ilan edildi.

Öte yandan Manilatimes'ta yer alan habere göre, Duterte parlamentoda yaptığı konuşmada, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'e ait Münhasır Ekonomik Bölgeyi de içine alan ve "Batı Filipinler Denizi" olarak adlandırılan sulardaki haklarını koruyacaklarını söyleyerek, "Batı Filipinler Denizi bizim." diye konuştu.

Duterte, ayrıca ülkesinin Çin ile askeri bir mücadeleye hazır olmadığını, zira bunun yalnızca "acı ve kedere" sebebiyet vereceğini dile getirerek, iki ülke arasındaki ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Devlet Başkanı Duterte, yasa dışı uyuşturucu sorunu ve yolsuzluğun devam ettiğini belirterek, "Bu, ahlaki iyileşme girişimlerimize olan cesaretimizi kırıyor." dedi.

Yolsuzluklar ortadan kalkmadığı sürece uyuşturucunun sorununun belinin bükülmeyeceğini dile getiren Duterte, bu tehditle mücadele etmenin uzun bir yol olduğunun farkında olduğunu belirtti.

Duterte, bu sebeple yasa dışı uyuşturucu suçlarına ölüm cezasını savunduğunu ifade etti.

- İnsan hakları örgütleri, Duterte hükümetini suçluyor

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Hükümet verileri, 1 Temmuz 2016 ila 1 Ekim 2018 arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında, güvenlik birimlerinin 113 bin 570 operasyon düzenlediğini ve operasyonlarda 4 bin 999 şüpheli öldürülürken, 80'den fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ortaya koymuştu.

Ayrıca uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle aynı dönemde 500'den fazlası kamu görevlisi olmak üzere 161 bin 584'ü aşkın kişi tutuklanmıştı.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya ile egemenlik tartışmaları yaşanıyor.

- Güney Çin Denizi sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşanıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Filipinler'in başvurusuyla 2016'da Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:44
  1. Filipinler
  2. protestolar
  3. Rodrigo Duterte

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'ni kabul etti
    1. Akar, ABD'nin Suriye Özel..
    2. Özbekistan ile yıl sonu ticaret hacmi..
    3. Seksenler dizisi ne zaman başlayacak?..
    4. Almanya’da bir camiye daha tehdit..
    5. Salça kazanına düşen çocuk, ambulans..
    6. İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam'..
    7. Bingöl’de minibüs ile otomobil..
    8. 2019 Üniversite taban puanları ve..
    9. Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
    10. CHP'li Mahmut Tanal'ın Kocaeli..
    11. Filistinliler İsrail'in davetlisi..
    12. MSB:"İki ülkenin askeri heyetlerince..
    13. MSB:"Akar tarafından ABD'li üst düzey..
    14. MSB: "Akar, Jeffrey görüşmesinde,..
    15. Milli Savunma Bakanlığından, Bakan..
    16. Filipinler'de binlerce kişi Devlet..
    17. Elma sirkesiyle zayıflanır mı? Elma..
    18. Papa, "İdlib" konusunda endişeli
    19. Adana Basketbol'da transfer
    20. Berat Ayberk Özdemir: “Ligde kalıcı..
    21. Ankaragücü, Kitsiou'yu renklerine..
    22. GÜNCELLEME - Almanya'da 3 camiye ve..
    23. Terör devleti İsrail, Müslümanların..
    24. Gazzeli kamyon şoförleri İsrail..
    25. Afife Jale kimdir? Tiyatrocu ilk..
    26. Ormanda kaybolup kayalıklardan düşen..
    27. Uluslararası Bayburt Dede Korkut..
    28. Ülkesine dönen Portekizlilere 6 bin..
    29. Davutoğlu ve Gül yan yana geldi
    30. Kur'an-ı Kerim'deki şifalı yiyecekler..
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti