0553 313 94 23

Filipinler'de belediye başkanı sniper tarafından öldürüldü!

Uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilenleri teşhir etmekle ün salan ve uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantısı olduğu öne sürülen bir belediye başkanı, bayrak töreni sırasında vurularak öldürüldü.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:02
Filipinler'de belediye başkanı sniper tarafından öldürüldü!

Filipinler Emniyet Genel Müdürü Oscar Albayalde, düzenlediği basın toplantısında, başkent Manila'nın güneyinde Batangas bölgesine bağlı Tanauan kentinin Belediye Başkanı Antonio Halili'nin, belediye binasında düzenlenen bayrak töreni sırasında silahlı bir kişi tarafından vurulduğunu açıkladı. 

Albayalde, Halili'nin hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdiğini, saldırganın kaçtığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Saldırı sırasında belediye çalışanlarının bina dışında ulusal marşı okuduğu, silah sesini duyunca paniğe kapıldığı belirtildi. 

Halili, 2 yıl önce uyuşturucu zanlılarının Tanauan'da halka açık yerlerde ifşa edilmesi talimatını vererek tartışma yaratmıştı. Belediye başkanının uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantısı olduğu da iddia ediliyordu. 

İddiaları sert bir dille reddeden Antonio Halili, polisin bu yönde bir kanıt bulması halinde kendisinin de uyuşturucu taciri olarak teşhir edilmesini istediğini söylemişti.

DUTERTE "VUR EMRİ" VERMİŞTİ 

Filipinler'de Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermişti. 

Duterte hükümeti, insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:02
  1. filipinler
  2. duterte
  3. Antonio Halili
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göbek bağının bakımı nasıl yapılmalıdır?
    1. Göbek bağının bakımı nasıl yapılmalıdır?
    2. AK Parti'den Akşener iddialarına cevap
    3. Kayseri lise 2018 taban puanları
    4. 'Örümcek Adam' Fransız itfaiyesinde..
    5. Belediye başkanı müjdeyi verdi! Bir..
    6. Sivilceli ciltler nasıl beslenmelidir?
    7. Doğum sonrasında adet dönemi ne zaman..
    8. Beşiktaş bombayı patlattı! Golcü..
    9. AB Komisyonundan Polonya'ya ihlal davası
    10. İran'tan tuhaf çıkış: Bulutlarımızı..
    11. İstanbul lise taban puanları 2018..
    12. Ankara liseleri taban puanları..
    13. FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza..
    14. Cenaze töreninin provası yapıldı!
    15. Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?
    16. Yağışlar ayçiçeği üreticisini sevindirdi
    17. Bu besinler iştah açıyor!
    18. MTV temmuz ödemesi nereye ve nasıl..
    19. Şenol Güneş'ten yıldız futbolcuya sert..
    20. MTV 2. Taksit ödemeleri ne zaman?..
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!