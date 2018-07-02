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Filipinler'de belediye başkanı keskin nişancı tarafından öldürüldü!

Filipinler'de uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilenleri teşhir etmekle ün salan bir belediye başkanı, bayrak töreni sırasında vurularak öldürüldü.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:07

Filipinler Emniyet Genel Müdürü Oscar Albayalde, düzenlediği basın toplantısında, başkent Manila'nın güneyinde Batangas bölgesine bağlı Tanauan kentinin Belediye Başkanı Antonio Halili'nin, belediye binasında düzenlenen bayrak töreni sırasında silahlı bir kişi tarafından vurulduğunu açıkladı.

Albayalde, Halili'nin hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdiğini, saldırganın kaçtığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

DUTERTE "VUR EMRİ" VERMİŞTİ

Filipinler'de Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermişti.

Duterte hükümeti, insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:07
  1. Filipinler
  2. Filipinler Emniyet Genel Müdürü Oscar Albayalde
  3. Manila
  4. Batangas
  5. Tanauan
  6. Antonio Halili
  7. Rodrigo Duterte
  8. uyuşturucuyla mücadele

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