Filipinler'de askerlere ateş açan 2 kişi öldürüldü

Tuğgeneral Cirilito Sobejana, yaptığı açıklamada, 2 militandan birinin, Kuzey Cotabato bölgesine bağlı M'lang kasabasındaki bir kontrol noktasında askerlere ateş açması sonucu çatışma çıktığını belirtti.

Sobejana, Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları (BİÖS) adlı gruba mensup oldukları sanılan 2 şüphelinin, bir tabanca ile beraber 60 milimetrelik bir havan mühimmatı ve bunu infilak ettirmek için kullanılabilecek bir cep telefonu taşıdığını ifade etti.

PATLAYICILAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Emniyet güçlerinin patlayıcıları etkisiz hale getirdiğini belirten Sobejana, iki militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Sobejana, "Bunlar, ordumuzla savaşamıyorlar, bu yüzden kamuda paniğe yol açmak ve hala var oldukları mesajını vermek için el yapımı patlayıcılar kullanıyorlar." dedi.

Filipinler'de yaklaşık 40 yıl süren, 120 bin kişinin ölümüne neden olan ayrılıkçı hareketin ardından MİKC ile Filipinler hükümeti 27 Mart 2014'te Bangsamoro Barış Anlaşmasını imzalamıştı.

Barış anlaşmasına karşı çıkan BİÖS, ülkede faaliyet gösteren Ebu Seyyaf ve Maute gibi terör örgütlerinin ardından DEAŞ'a bağlılığını açıklamıştı.

Filipinler ordusu ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC), son bir yıldır BİÖS'e yönelik operasyonlarını artırmıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 6 Ağustos'ta, temmuz ayı sonunda imzaladığı Bansamoro Organik Yasası'nı (BOL) MİKC lideri El Hac Murat İbrahim'e sunmuştu.

Duterte, BOL'u İbrahim'e takdim etmesinin ardından yaptığı konuşmada, "On yılların çatışmasını sonlandırıyoruz." demişti.