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Filipinler'de alışveriş merkezinde patlama

Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

31 Aralık 2018 Pazartesi 13:07
Filipinler'de alışveriş merkezinde patlama

COTABATO (AA) - Filipinler'in güneyinde bir alışveriş merkezinde bomba patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Filipinler Ordusundan Tümgeneral Cirilito Sobejana, Cotabato şehrindeki "South Seas" alışveriş merkezinin girişinde bomba patladığını belirtti.

Sobejana, 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamada 21 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yetkililerin, bölgedeki başka bir bombayı imha ettiğini aktaran Sobejana, uzaktan kumandayla patlatıldığı sanılan bombayla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti.

Emniyet güçleri, patlamanın arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı yerel örgütlerin olabileceğinden şüpheleniyor.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 13:07
  1. Filipinler
  2. patlama

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