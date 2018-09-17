Filipinler'de acı bilanço: Ölü sayısı 66’ya çıktı

Asya'da 2018 yılının en şiddetli fırtınası olarak kayıtlara geçen Mangkhut tayfunu nedeniyle Filipinler’de ölü sayısı artıyor. 'Süper' olarak bilinen Mangkhut tayfunu nedeniyle ülkede ölü sayısı 66’ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerden birinin Ilıcos, 8’inin Cagayan, 3’ünün merkez Luzon, 54’ünün ise Cordilleras bölgesinde olduğu açıklanırken, yetkililer tayfun nedeniyle 63 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Filipinler polisi, Mangkhut tayfunundan 85 bin 740 kişinin etkilendiğini açıkladı.