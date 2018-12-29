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Filipinler’de 6,9 büyüklüğünde deprem

29 Aralık 2018 Cumartesi 07:47
Filipinler’de 6,9 büyüklüğünde deprem

PEKİN (AA) - Filipinler’in güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Filipinler’in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem bölgesinde ölü ve yaralı olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD’nin Pasifik Tsunami Merkezi de deprem bölgesinin 300 kilometre çevresinde tehlikeli tsunami dalgalarının olabileceği uyarısında bulundu.

Depreme dair ilk görüntüler sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı.

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 07:47
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