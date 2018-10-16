Ağaç AŞ
0553 313 94 23

Filipinler'de DEAŞ operasyonu! 2 terörist öldürüldü

Filipinler'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişi öldürüldüğü bildirildi.

16 Ekim 2018 Salı 00:08
Filipinler'de DEAŞ operasyonu! 2 terörist öldürüldü

Manila Bulletin gazetesindeki habere göre, Davao kentinde düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 2 DEAŞ şüphelisinin öldüğü belirtildi.

Öldürülen şüphelilerden birisinin kentteki DEAŞ yapılanmasının lideri olduğu kaydedildi. Şüphelilerin kardeş olduğu ve üzerlerinden, silah, bomba yapımında kullanılan maddeler ile DEAŞ'ın sözde bayrağının çıktığı ifade edildi. 

Filipinler'in güneyindeki Isulan kentinde Ağustos ve Eylül ayında iki bombalı saldırı düzenlenmiş ve 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 00:08
  1. deaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'a şok! Adriano 3 hafta yok
    1. Beşiktaş'a şok! Adriano 3 hafta yok
    2. Filipinler'de 2 DEAŞ militanı öldürüldü!
    3. Orgeneral Yaşar Güler, Joseph Dunford..
    4. Hilary Clinton kocasının 'taciz'..
    5. Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı
    6. Niğde'de çok ilginç düğün hediyesi!..
    7. O ülkedeki yanardağ yeniden faaliyete..
    8. İİT'den su kıtlığı uyarısı! 14 üye..
    9. Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
    10. Konsolosluktaki incelemede 'Münevver..
    11. 'Çöldeki Davos' konferansına Kaşıkçı..
    12. Real Madrid, dev operasyonun düğmesine..
    13. Mursi hakkında verilen dördüncü nihai..
    14. Dikkat! Bu faktörler çocuklarda işitme..
    15. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Üçlü..
    16. Gökhan Töre'den buzları eriten Şenol..
    17. Sardunya çiçeğinin bakımı nasıl..
    18. Cengiz için 60 milyon euro!
    19. Çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' iddiası: Suudi..
    20. Kocaeli'de minibüsün çarptığı yaşlı..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?