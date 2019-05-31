0553 313 94 23

Filipinler ile Kanada arasındaki çöp krizi

Çöpleri Kanada'ya geri taşıyacak kargo gemisi, Filipinler'in Subic Koyu'ndan ayrıldı

31 Mayıs 2019 Cuma 16:33
Filipinler ile Kanada arasındaki çöp krizi

SUBIC (AA) - Filipinler, Kanada'nın 2013-2014 yıllarında ülkeye yasa dışı şekilde, konteynerlerle gönderdiği çöpü gemi ile geri gönderiyor.

Filipinler'in kuzeyindeki Subic Koyu bölge yöneticisi Wilma Eisma, Kanada'ya ait tonlarca çöpün geri gönderilmek üzere gece yarısı kargo gemisine yüklendiğini belirtti.

Eisma, 69 konteyner çöpün yüklendiği geminin limandan ayrıldığını ve Kanada'nın liman şehri Vancouver'a doğru yola çıktığını bildirdi.

Konuyla ilgili kararlı duruşundan ötürü Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte'ye şükranlarını dile getiren Eisma, "ülke tarihindeki kirli bir bölümün tatminkar şekilde sona erdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Kanada'ya 22 Haziran'da varması beklenen M/V Bavaria isimli kargo gemisinin, yolculuk sırasında Tayvan'da bir limanda duraklayacağı bilgisi paylaşıldı.

Eisma, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, "Dünyaya, çantada keklik olmayacağımız şeklinde mesaj gönderdiğimizi düşünüyorum." demişti.

Kanada'nın çöplerini geri ülkeye taşıyacak olan kargo gemisi dün Subic Koyu'na yanaşmıştı. Bu durumu memnuniyetle karşılayan çevre aktivistleri, Subic Koyu'ndan küçük bir tekneyle denize açılarak, "Filipinler çöp boşaltma yeri değildir" yazılı pankart açmıştı.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, 22 Mayıs'ta basına yaptığı açıklamada, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte'nin, yetkililere, çöpün Kanada'ya taşınması için özel bir nakliyat şirketi aramaları talimatını verdiğini belirtmişti.

Çöp nakliyat masrafının Filipinler tarafından üstlenileceğini bildiren Panelo, Kanada'nın kabul etmemesi halinde çöplerin, ülke kara sularına bırakılacağını söylemişti.

- İki ülke arasında çöp krizi

Kanada'dan Filipinler'e 2013-2014 yıllarında gemiyle gönderilen konteynerlerde geri dönüşüme uygun plastik yerine binlerce ton evsel atık olduğu ortaya çıkmıştı.

Filipinler'de 2016 yılında atığın, masrafını alıcının karşılayacağı biçimde Kanada'ya geri gönderilmesi yönünde mahkeme kararı alınmıştı.

Duterte, geçen ay konuyla ilgili "Kanada'ya yelken açıp çöplerini oraya atacağı"nı söylemiş ve bu ülkeye savaş açabileceği tehdidinde bulunmuştu.

- Filipinler, Kanada'daki büyükelçisi ve konsoloslarını ülkeye geri çağırmıştı

Filipinler'in 2014'te gemiyle ülkeye getirilen çöpün geri alınması için Kanada'ya tanıdığı sürenin 15 Mayıs'ta dolması üzerine, Filipinler'in Ottawa Büyükelçisi geri çağrılmıştı.

Filipinler Dışişleri Bakanı Teddy Locsin Jr, Kanada'daki büyükelçinin ve konsolosların geri çağrıldığını belirterek, "Kanada, bu konuda tanınan son süreyi kaçırdı. Çöp oraya götürülene kadar Kanada'da diplomatik varlığımız azaltılmış biçimde sürecek." demişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ay başında yaptığı açıklamada, ülkesinin konuyla ilgili Filipinli yetkililerle sıkı bir çalışma içinde olduğunu ve kısa sürede bir çözüme ulaşmayı umduğunu söylemiş ancak bir takvim vermemişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:33
  1. çöp
  2. Filipinler
  3. Kanada

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından vurulan kadın öldü
    1. Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından..
    2. Kocaeli’de oluşan bayram trafiği..
    3. İzmir’de kaçak sigara operasyonu
    4. Orgeneral Çetin bayram trafiğini..
    5. Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş..
    6. Çocukların oynadığı oyunda PKK..
    7. Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
    8. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
    9. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    10. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    11. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    12. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    13. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    14. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    15. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    16. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    17. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    18. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    19. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    20. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    21. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    22. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    23. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    24. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    25. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
    26. HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi
    27. Rüşvet iddiasında 2 memur adli..
    28. "İran nükleer anlaşmaya uymayı..
    29. Zonguldak'ta maden ocağında göçük
    30. Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı