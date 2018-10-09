Filipinler Devlet Başkanı'ndan iyi haber

Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano, Bakanlar Kurulunda, 73 yaşındaki Duterte'nin, yapılan testler sonucunda kanser olmadığının anlaşıldığı bilgisini paylaştığını açıkladı.

Ano, açıklamanın ardından, kabine üyelerinin, Duterte'yi kutladığını, ona iyi dileklerini ilettiğini aktardı.

Öte yandan Duterte'nin sağlık durumunda endişelenecek bir durum olmadığı için artık kamuoyuna bilgilendirme yapılmayacağı kaydedildi.

Kamuoyuyla paylaşması gerekiyor

Filipinler Anayasası'na göre, herhangi bir ağır rahatsızlık geçirmesi halinde, Devlet Başkanı'nın, sağlık durumunun detaylarını kamuoyuyla paylaşması gerekiyor.

Duterte, Manila'da Filipinler Askeri Akademisi mezunları ve üst düzey güvenlik yetkililerinin katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, bazı sağlık kontrollerinden geçtiğini ve kanser olup olmadığını öğrenmek için testlerin sonucunu beklediğini açıklamıştı.

Kanser olma ihtimali olduğunu söyleyen Duterte, "Fiziksel olarak nerede olduğumu bilmiyorum ama bunu beklemek zorundayım. Eğer kanser çıkarsa bunu size söyleyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Kronik reflü hastası olduğunu vurgulayan Duterte, geçmişte geçirdiği motosiklet kazası ve alkol alışkanlığından kaynaklanan bazı sağlık sorunları olduğunu söylemişti.