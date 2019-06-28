0553 313 94 23

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den muhaliflere "hapis" tehdidi

Rodrigo Duterte, yüce divana gönderilmesi için kendisi hakkında suçlamalarda bulunan muhalefet üyelerini "hapse atmak"la tehdit etti

28 Haziran 2019 Cuma 19:16
Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den muhaliflere "hapis" tehdidi

ANKARA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, yüce divana gönderilmesi için kendisi hakkında suçlamalarda bulunan muhalefet üyelerine yönelik "hapis" tehdidinde bulundu.

Duterte, Güney Çin Denizi'nde bu ay Filipinler'e ait teknenin Çin'e ait bir geminin çarpması sonucu batması olayını önemsemediği iddiasıyla eleştiriliyor.

Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, yüce divana gönderilmesi için kendisi hakkında suçlamalarda bulunan muhalefet üyelerine yönelik "Hepsini tutuklayacağım." ifadesini kullandı.

İki teknenin çarpışmasını bir deniz kazası olarak nitelendiren Duterte, suçlamalardan korkmadığını belirtti.

Duterte, Filipinler ve Çin arasında, Filipinler Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde Çin'e balık avlama izni veren bir anlaşma bulunduğuna dikkati çekti.

- "Devlet başkanı hakkında ithamda bulunulması suç değil"

CNN Philippines'te yer alan habere göre, Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, Duterte'nin görevden alınma korkusu yaşamaması gerektiğini, çünkü Temsilciler Meclisinde müttefiklerinin çoğunlukta olduğunu söyledi.

Filipinler Adalet Bakanı Menardo Guevarra da devlet başkanının görevden alınması yönünde süreç başlatmakta herkesin serbest olduğunu belirtti. Guevarra, Duterte'nin kastının, kendisinin yüce divanda yargılanmasını isteyenleri hapse göndermek olmadığını ileri sürdü.

Muhalefet Senatörü Francis Pangilinan de Duterte'nin sözlerini eleştirirken, "Bir devlet başkanı hakkında ithamda bulunulması suç değil." dedi.

Ülkedeki bir kısım anayasa hukukçusu ve bazı hükümet yetkilileri, Duterte'nin ülkeye ait münhasır ekonomik bölgede Çin'e balık avlanma izni vermesinin anayasa ihlali olduğunu savunuyor.

Çin'in Manila Büyükelçiliğinden 15 Haziran'da yapılan açıklamada, Çin'e ait geminin Filipinler'e ait bazı tekneler tarafından kuşatılmış durumda manevra yapmak isterken kazara Filipinler'e ait balıkçı teknesine çarptığı, kazada kasıt bulunmadığı belirtilmişti.

Açıklamada, "vur-kaç" gibi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulanırken, Çinli kaptanın kaza sonrası Filipinli balıkçıları kurtarmak istediği ancak Filipinler'e ait tekneler tarafından kuşatılmış oldukları için endişelenerek kurtarmayı gerçekleştiremedikleri ifade edilmişti.

Sözcü Panelo ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Filipinler'e ait teknenin Çin'e ait balıkçı gemisi tarafından batırıldığı ispatlanırsa, Çin ile diplomatik ilişkilerin kesilebileceğini bildirmişti.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya ile egemenlik tartışmaları yaşanıyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 19:16
  1. Duterte
  2. Filipinler
  3. Güney Çin Denizi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gölbaşı’nda gönüllü belediyecilik projesi başladı
    1. Gölbaşı’nda gönüllü belediyecilik..
    2. Ot yangını mahalleyi duman içinde..
    3. Nemrut Yolu tek şerit ile sağlanıyor
    4. Fatih Karagümrük, Uğur Daşdemir ile..
    5. TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da
    6. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    7. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    8. Çanakkale için sağanak uyarısı
    9. Trabzonspor borçlarını yapılandırdı
    10. Evin Demirhan'dan bronz madalya
    11. Şehit Piyade Er Kadir Yıldırım son..
    12. Türkiye Bankalar Birliği:"Kulüplerin..
    13. Karadeniz'deki gazeteciler Bayburt'ta..
    14. 70 yaşındaki kadın, tartıştığı kızına..
    15. Türkiye Bankalar Birliği:..
    16. Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den..
    17. "Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği"..
    18. Türkiye Bankalar Birliği:..
    19. Almanya kavrulmaya devam ediyor
    20. Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa..
    21. Japonya'da hükümet cüzzam hastalarının..
    22. Yavuz Erkut kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    23. Türkiye Bankalar Birliği:..
    24. Sancaktepe’de pompalı tüfekle..
    25. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya:..
    26. Mehmet Çakılcıoğlu kimdir? Mehmet..
    27. Güdül’ün Çağa köyüne bilgi köprüsü
    28. Ekrem İmamoğlu ilk atamalarını yaptı
    29. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    30. İsrail askerleri Gazze sınırında 21..
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor