Filipinler Büyükelçisi istenmeyen adam ilan ettiler

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Manila'daki Kuveyt büyükelçisinin geri çağrıldığı ve ülkedeki Filipinler büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, Filipinler Büyükelçisi'ne kararın tebliğ edildiğini ve en geç bir hafta içinde ülkeyi terk etmesinin gerektiği aktarıldı.

FİLİPİNLİ BAYAN İŞÇİLERİN ÜLKEDEN KAÇIRILDIĞI İDDİASI

"Kuveyt'te ev işlerinde çalışan Filipinli bayan işçilerin ülkeden kaçırılmasında Filipinler Büyükelçiliği çalışanlarının karışmasının Kuveyt yasalarına, uluslararası anlaşmalara ve teamüllere meydan okumak olduğu" belirtilen açıklamada, bu davranışın ülkenin içişlerine müdahale anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Filipinler Büyükelçiliğinin yaptığı iddia edilen faaliyetlerin 1961'de imzalanan Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ndeki hükümlerine aykırı olduğuna işaret edildi.

Bazı Kuveytlilerin evlerinde çalışan Filipinli hizmetçilerin kaybolmasıyla başlayan sorun, sosyal medyada evlerden Filipinli hizmetçi kadınların Filipinler Büyükelçiliği'ne ait diplomatik araçlar tarafından kaçırıldığına dair görüntülerin yayınlanması üzerine diplomatik kriz haline dönüştü. Bir süredir Kuveyt Parlamentosu'nda üyelerin bir kısmı Filipinler Büyükelçisinin sınır dışı edilmesini istiyordu.

FİLİPİNLER DEVLET BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, geçen Şubat başlarında düzenlediği basın toplantısında "Ülkesine geri dönmek isteyen işçiler, Filipin Hava Yolları'na giderek Cumhurbaşkanlığı emriyle ülkeye geri dönüş için bedava bilet alabilir." demişti.

"Filipinliler hiçbir yerde kimsenin kölesi değildir" diyen Duterte, Kuveyt'teki resmi uygulamaların Filipinli vatandaşları korumakta yetersiz olduğunu savunmuştu.

Duterte, Kuveyt'e Filipinli kadın işçilerin gidişini yasakladıklarını belirterek ilgili kararın diğer Körfez ülkelerine de yaygınlaştırılabileceğini söylemişti.

Kuveyt'te çalışan Filipinli sayısının 276 bin olduğu kaydedildi.