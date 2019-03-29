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Filenin sultanları Başkan Bakıcı’yı ziyaret etti

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2.

29 Mart 2019 Cuma 16:06
Filenin sultanları Başkan Bakıcı’yı ziyaret etti

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Liginde muhteşem bir mücadele ortaya koyarak TVF Bayanlar 1. Ligi’ne yükselmeyi başaran Bozüyük Belediyesi İdmanyurduspor Voleybol takımı sporcuları Başkan Bakıcı’yı ziyaret etti.


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı 1. Lige çıkan Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Bayan Voleybol Takımı sporcularını ve teknik ekibini başarıları nedeniyle tebrik etti. Başkan Bakıcı “Kuruluşunun 2. yılında büyük bir özveri ve gayretle mücadele ederek 1. lige çıkma başarısı gösteren belediyemiz İdmanyurdu Spor Kulübü Voleybol Takımımızı ve teknik ekibini tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl mücadele edecekleri 1. ligde de başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Yolları açık olsun. Bozüyük’e yaşattıkları bu mutluluk için hepsine minnettarız dedi” dedi.


Spora ve sporcuya verdikleri destekler için Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür eden Kulüp Başkanı Veli Çelik ve teknik heyet, tüm Bozüyük’ün kendilerine inandıkları, bu destek ve özgüvenle mücadeleye çıktıklarını belirttiler. Yeni sezonda yepyeni bir ligde mücadeleye devam edeceklerini aktararak, tüm Bozüyük’ün kendilerine desteklerinin devam etmesini istediler.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:06
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