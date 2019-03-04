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Filenin sultanları Adana’ya uğurlandı

Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Voleybol Takımı, 1.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:01
Filenin sultanları Adana’ya uğurlandı

Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Voleybol Takımı, 1. Lig Yükselme Play-Off maçları için Adana’ya uğurlandı.


Bozüyük Belediyesi Abdülhamit Han Parkı tesislerinde voleybol takımı ile bir araya gelen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 2. ligde çok başarılı bir sezon geçirerek 1. lige yükselmek için Play-Off maçlarına katılma hakkı kazanan filenin sultanlarını tebrik ederek, oynayacakları yarı final maçlarında başarılar diledi. Oyuncular ve teknik ekip ile bir araya gelen Başkan Bakıcı’ya Kulüp Başkanı Veli Çelik eşlik ederken; Başkan Bakıcı; "Sizler branşınızda göstermiş olduğunuz başarı ile tüm Bozüyük halkının sevgisine mazhar oldunuz. Almış olduğunuz her galibiyette sizinle birlikte sevindik, birlikte üzüldük. Bize bu güzel gururu yaşattığınız için siz değerli oyuncularımıza, teknik ekibimize ve her maçta tribünleri dolduran Bozüyüklü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Teknik Direktör Gökhan Rahman Çokşen’e ve Kulüp Başkanı Veli Çelik’e ayrıca teşekkür eden Başkan Bakıcı, bu başarının arkasında tüm Bozüyük’ün payının olduğunu belirtti.


Filenin sultanları 1. Lige Yükselme Play-Off maçlarında başarılı olmaları halinde Mersin’deki final maçlarında yer alacaklar.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:01
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