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Filenin şampiyonları yemekte buluştu

Van’daki Münci İnci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Voleybol Takımı, elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

22 Şubat 2019 Cuma 17:04
Filenin şampiyonları yemekte buluştu

Van’daki Münci İnci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Voleybol Takımı, elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.


Yerel ve ulusal düzeyde yapılan birçok müsabakada dereceler elde eden Münci İnci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Voleybol Takımı, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yemek programında bir araya geldi.


İskele Öğretmenevinde sporcular için düzenlenen yemek etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Aladağ, okul idaresi ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, sporcularla bir arada olmanın, elde edilen başarıya ortak olmanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, başarılarından ötürü Münci İnci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Voleybol Takımını tebrik ettiğini söyledi. Tevke, “Spor yapmak hem insanı bedenen hem de nefis olarak terbiye eder. Sporcu insan hem zeki hem de ahlaklı olmalı. Kim daha çok çalışırsa o kazanır. Bu anlamda sizleri tebrik ediyorum” diye konuştu.


Okulun müdür yardımcısı ve aynı zamanda voleybol antrenörü olan Besra Cem Öztürkçü ise, okulun sporcularıyla her yıl geleneksel hale getirdikleri yemek programının bir yenisini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Spora ve sporcuya gereken önemin verilmesi açısından bu tür organizasyonların önemine değinen Öztürkçü, “Öğrencilerimiz geçtiğimiz yıl voleybol alanında iki, bu yıl da dört önemli derece elde ettiler. Bizlerde hem onları onure etmek için gayret gösteriyoruz hem de böyle bir jest yapmak istedik. İnşallah daha güzel başarılara imza atarız. Bugün bizi yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Yemek sonrası sporculara çeşitli hediyeler verilirken, İskele Öğretmenevinde farklı bir program amacıyla bulunan VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu ve VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş da sporcuların başarılarına ortak oldu.


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve VEDAŞ yetkilileri, öğrencilere kupalarını hediye ederek başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:04
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