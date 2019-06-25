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Fildişi Sahili'nden Denizli'ye gelin geldi

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde bir markette tanışan Nzoru Venessa ile Murat Kara, Denizli'nin Bekilli ilçesinde dünyaevine girdi

25 Haziran 2019 Salı 16:47
Fildişi Sahili'nden Denizli'ye gelin geldi

DENİZLİ (AA) - Fildişi Sahili'nde bir markette tanışan Nzore Venessa ile Murat Kara, Denizli'nin Bekilli ilçesinde evlendi.

Bekilli ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Murat Kara, geçen yıl ailesiyle plastik malzeme ve temizlik ürünü ticareti yapmak amacıyla Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'ne yerleşti.

Kara, Abidjan şehrinde bir markette 23 yaşındaki Nzore Venessa ile tanıştı. Bir süre sonra evlenmeye karar veren çift, geçen kasım ayında nişanlandı.

Kara'nın babası Himmet Kara'nın 14 Mart'ta hayatını kaybetmesi üzerine çiftin düğün tarihi ertelendi.

Bugüne alınan nikah öncesinde gelin ve damat hazırlıklarını tamamladı ve Sevindik Evlendirme Salonu'nda hayatlarını birleştirdi.

- "İlk görüşte aşık oldum"

Damadın yakınları ve arkadaşları tarafından "Zeynep" ismiyle çağrılan Nzore Venessa, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşini ilk kez markette alışveriş yaptığı sırada gördüğünü belirtti. Venessa, "Eşim tavuk almak için markete gelmişti. Benden telefon numaramı istedi. Ben de verdim. Onu ilk gördüğümde tüylerim diken diken olmuştu. İlk görüşte aşık oldum. Eşimi çok seviyorum." dedi.

- "Bir şekilde anlaşıyoruz"

Damat Kara da eşiyle babası sayesinde iletişim kurduğunu belirterek, "Onu ilk gördüğümde aşık olmuştum. Babam konuşmamıza yardımcı oldu ve tercümanlık yaptı. Ondan sonra sık sık görüşmeye başladık. Babamı kaybetmeden önce hastanede sürekli bizim yanımızda kaldı ve bize yardım etti. Eşimi seviyorum. Bir şekilde anlaşıyoruz. Çat pat, ya da vücut diliyle anlaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:47
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