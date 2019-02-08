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Fildişi Sahili'nde Meclis Başkanı istifa etti

08 Şubat 2019 Cuma 18:10
Fildişi Sahili'nde Meclis Başkanı istifa etti

DAKAR (AA) - Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın iktidar koalisyonunun tek parti olarak birleşmesi önerisini reddeden Meclis Başkanı Guillaume Soro'nun istifa ettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre Soro, Ulusal Meclis'te düzenlediği özel bir oturumda, istifa ettiğini duyurdu. Meclis Başkanı, oturumda yaptığı konuşmada, "İstifa etmemem kurumsal bir krize neden olurdu. Kimse makamını korumak için kırılgan barışı riske atmamalı." diye konuştu.

2020'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacağı ileri sürülen Soro, Cumhurbaşkanı Ouattara'nın ocak ayı sonunda iktidar koalisyonunu tek parti çatısı altında birleştirme girişiminde yer almayı kabul etmemişti.

Meclis Başkanı Soro, eski Cumhurbaşkanı Lauren Gbagbo döneminde, ülkenin kuzeyini kontrol eden ayrılıkçıların lideriydi.

Fildişi Sahili'nde 28 Kasım 2010'daki devlet başkanlığı seçimini kaybeden Gbagbo, tüm uluslararası çağrılara rağmen görevi seçimin galibi Alassane Vattara'ya devretmemişti.

Ayrılıkçıların Vattara'yı desteklediği siyasi kriz sonrası çıkan olaylarda 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 18:10
  1. Fildişi Sahili
  2. Guillaume Soro
  3. Meclis Başkanı

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