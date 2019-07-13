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Fildişi Sahili'nde, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği Zirvesi düzenlendi

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:06
Fildişi Sahili'nde, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği Zirvesi düzenlendi

DAKAR (AA) - Fildişi Sahili'nde 21. Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi düzenlendi.

Yerel basındaki haberlere göre, zirvenin açılış töreninde konuşan Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Batı Afrika UEMOA ile Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) benimsemeyeceği "eco" para birimi ile avro arasında parite değişimi olmayacağını söyledi.

UEMOA ülkelerinin kullandığı CFA frangı ile avro arasındaki paritenin "eco" için de geçerli olacağını kaydeden Ouattara, sabit kur oranı sayesinde enflasyonu kontrol altında tuttuklarını kaydetti.

Haziran ayında Nijerya'nın Abuja kentinde düzenlenen ECOWAS toplantısında, topluluğa üye 15 ülke, 2 aşamalı olarak tek para birimine geçmek üzere anlaşmıştı.

İlk aşamada, kendi para birimleri bulunan Gambiya, Gana, Gine, Nijerya, Capo Verde, Liberya ve Sierra Leone "eco" para birimine geçecek. Ardından Batı Afrika CFA frangını (xof) kullanan UEMOA üyesi Benin, Togo, Senegal, Nijer, Mali, Fildişi Sahili, Gine Bissau ve Burkina Faso "eco"yu benimseyecek. Bu şekilde 2020'de tüm ECOWAS üyeleri para birimini değiştirmiş olacak.

- Sömürge parası CFA frangı

Avro ile sabitlenen CFA frangı, eski Fransız sömürgesi 14 Afrika ülkesinde kullanılıyor.

Fransa, 26 Aralık 1945'te CFA frangını, sömürge düzenini devam ettirmek için para birimi olarak tedavüle sokmuştu.

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) ile Kamerun, Gabon, Kongo Cumhuriyeti, Çad, Ekvator Ginesi ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin üye olduğu Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğuna (CEMAC) üye toplam 14 Afrika ülkesi, sömürge döneminden bu yana CFA'yı para birimi olarak kullanıyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:06
  1. Fildişi Sahili
  2. UEMOA

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