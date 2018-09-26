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Fildişi Sahili'nde 4 bin 200 mahkuma af müjdesi

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara'nın adi suçlardan mahkum edilmiş 4 bin 200 tutukluyu affettiği bildirildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 21:47
Fildişi Sahili'nde 4 bin 200 mahkuma af müjdesi

Yerel basındaki haberlere göre, Hükümet Sözcüsü Sidi Tiemoko Toure, kabine toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ouattara'nın, kararnameyle tutuklu 19 bin kişiden, adi suçlardan hüküm giymiş 4 bin 200'ünü affettiğini belirtti.

Kararnameden sadece sivillerin yararlandığını, askeri suçluların affedilmediğini ifade eden Toure, "Fildişi Sahili Cumhurbaşkanının bu af kararnamesi, işlenmiş suçu ya da verilmiş yargı ve hükmü ortadan kaldırmaz, ancak cezaların kısıtlanmasını sağlamıştır." dedi.

Fildişi Sahili'nde 6 Ağustos'ta çıkarılan kararnameyle, 2010 seçimleri sonrası çıkan krizde ya da 2011 sonrası devlet güvenliğine karşı işlenen suçlardan tutuklanan kişilerden 800 kişi affedilmişti.

Affedilenler arasında, Fildişi'nin eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo'nun, 20 yıl hapse mahkum edilmiş eşi Simone Gbagbo da bulunuyordu.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 21:47
  1. Fildişi Sahili
  2. af
  3. Alassane Ouattara

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