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Fildişi Sahili heyetinden Destici'ye ziyaret

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Fildişi Sahili Demokrasi ve Barış Birliği Partisi heyetini kabul etti

17 Aralık 2018 Pazartesi 14:46
Fildişi Sahili heyetinden Destici'ye ziyaret

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fildişi Sahili Demokrasi ve Barış Birliği Partisi heyetini kabul etti.

Fildişi Sahili Demokrasi ve Barış Birliği Partisi Parlamento Grup Başkanı Yao Kouadio Seraphin ile Genel Başkan Yardımcısı Eveline Taly Kponh, Destici'yi BBP Genel Merkezinde ziyaret etti.

Fildişi Sahili'ni temsilen İstanbul'da düzenlenen İkinci Kudüs Konferansı için gelen heyete, Kudüs meselesini takip ettikleri için teşekkür eden Destici, "Türkiye diğer konularda olduğu gibi Kudüs meselesinde de öncülük etmeye devam edecek." dedi.

Türk ve İslam coğrafyasında mağduriyetlerin çok fazla olduğunu belirten Destici, "Dünyada ne kadar mazlum ve mağdur varsa onların yanında durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki ülke olarak birbirimizden haberdar olmalıyız. Türkiye'deki gelişmelerden haberdar olmalısınız ve Türkiye'nin hassasiyetlerini bilmelisiniz. Doğu Türkistan'daki Çin hakimiyetini, Ortadoğu'daki savaşın nedenlerini bilmelisiniz. Bizim terörle mücadelemiz, bizi rahatsız ettiği gibi sizi de rahatsız etmeli. Aynı şekilde Fildişi Sahili'nin problemleri de bizim meselemizdir. Bu görüşmeler, birbirimizi tanımaya ve sorunlarımızı öğrenmeye vesile olacaktır."

- "Türkiye'yi tanımadığımıza üzüldüm"

Fildişi Sahili Demokrasi ve Barış Birliği Partisi Parlamento Grup Başkanı Seraphin ise partisinin koalisyon ortağı olduğunu belirtti.

Seraphin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, himayesinde düzenlenen Kudüs Konferansı dolayısıyla şükranlarını sunarak, "Kudüs meselesine, dünyada meydana gelen diğer krizlere ve bizim gibi zulüm altındaki insanlara değer veriyor. Biz de benzer sorunları yaşıyoruz. Zulüm ve sömürgecilik meselesinde, Erdoğan'ın liderliği bizi çok mutlu ediyor." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden mutlu olduklarını belirten Seraphin, Türkiye ile Fildişi Sahili arasında vize sorunun çözüldüğünü anımsattı.

"Türkiye'ye vizesiz geldik. Türk şirketler ülkemize yatırım yapmaya geliyor. Bundan çok mutluyuz. Türkiye'nin çok gelişmiş bir ülke olduğunu gördüm ve bu zamana kadar Türkiye'yi tanımadığımıza üzüldüm." diyen Seraphin, Fildişi Sahili'nin Batı Afrika'da başarılı olmak için çalıştığının altını çizdi.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 14:46
  1. BBP'ye ziyaret
  2. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
  3. Fildişi Sahili
  4. ziyaret

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