0553 313 94 23

Fildişi Sahili eski Devlet Başkanı Gbagbo'ya beraat kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, insanlığa karşı suç işlemekten yargılanan Fildişi Sahili'nin eski devlet başkanı Laurent Gbagbo hakkında, savcıların yeterli delil sunamadıkları gerekçesiyle beraat kararı verildiğini bildirdi.

15 Ocak 2019 Salı 17:29
Fildişi Sahili eski Devlet Başkanı Gbagbo'ya beraat kararı

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM),Fildişi Sahili'nin eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo ve eski Gençlik Bakanı Charles Ble Goude hakkında beraat kararı verdi.

UCM, insanlığa karşı suç işlemekten yargılanan ilk devlet başkanı Gbagbo ile Ble Goude hakkında, ülkede 2010 yılında düzenlenen tartışmalı seçimlerden sonra işlenen suçlarla ilgili savcıların yeterli delil sunamadıkları gerekçesiyle beraat kararı verildiğini bildirdi.

Mahkeme ayrıca savcıların davayı yüksek mahkemeye taşıyıp taşımayacaklarını yarın mahkemeye bildireceklerini açıkladı.

Gbagbo ve Ble Goude'nin avukatları geçen sene, müvekkillerinin delil yetersizliğinden dolayı serbest kalmasını talep etmişti.

Fildişi Sahili makamları tarafından 2011’de yakalanarak Lahey’deki mahkemeye teslim edilen Gbagbo ve Goude, ülkede 2010 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimi sonrasında yaşanan şiddet olaylarında cinayet, tecavüz, işkence ve insanlık dışı suçlardan yargılanmıştı.

Gbagbo, 2010 yılındaki devlet başkanlığı seçimini kaybettikten sonra uluslararası baskılara rağmen görevini, seçimi kazan Alassane Ouattara’ya devretmeyince ülkede çatışma çıkmıştı. Gbagbo ve Ouattara taraftarları arasındaki çatışmalarda 3 bin civarında kişinin öldüğü belirtiliyor. UCM savcıları, eski bakanlardan Goude’nin de Gbagbo gibi cinayet, tecavüz ve işkence olaylarında rolü olduğunu ileri sürmüştü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:29
  1. Uluslararası Ceza Mahkemesi
  2. UCM
  3. Fildişi Sahili
  4. Fildişi Sahili eski Başkanı Laurent Ggabgo
  5. beraat kararı
  6. insanlık suçu
  7. yargılama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Barış' diyen akademisyen 'Tacizci' çıktı
    1. 'Barış' diyen akademisyen 'Tacizci'..
    2. Mersin'de korku dolu anlar! Gemi..
    3. "Terörle mücadele için kimsenin..
    4. Fildişi Sahili eski Devlet Başkanı..
    5. Erzurum Ticaret Borsası
    6. Hindistan'da Kumbh Mela Festivali..
    7. Van’da yarın okullar tatil mi? Van 16..
    8. Türk Tarih Kurumundan "Sarıkamış'a..
    9. Sivas’da yarın okullar tatil mi? Sivas..
    10. Erdoğan Rus medyası makale kaleme aldı
    11. Fatih Çintimar, EA Yönetim Konseyi'ne..
    12. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic..
    13. Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen..
    14. "Pompeo'nun konuşması yalan ve..
    15. Uşak Ticaret Borsası
    16. Lüks otelde patlama! Çatışma devam..
    17. Eskişehir'deki FETÖ'nün askeri..
    18. Erdoğan: "Suriye'de yaşanan kriz,..
    19. Tarihi gün! Ay'a gönderilen tohumlar..
    20. 'Berlin 1961' kitabı Türkçe’ye çevrildi
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Sahte peygambere meal şoku!
    Sahte peygambere meal şoku!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü