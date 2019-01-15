Fildişi Sahili eski Devlet Başkanı Gbagbo'ya beraat kararı

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM),Fildişi Sahili'nin eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo ve eski Gençlik Bakanı Charles Ble Goude hakkında beraat kararı verdi.

UCM, insanlığa karşı suç işlemekten yargılanan ilk devlet başkanı Gbagbo ile Ble Goude hakkında, ülkede 2010 yılında düzenlenen tartışmalı seçimlerden sonra işlenen suçlarla ilgili savcıların yeterli delil sunamadıkları gerekçesiyle beraat kararı verildiğini bildirdi.

Mahkeme ayrıca savcıların davayı yüksek mahkemeye taşıyıp taşımayacaklarını yarın mahkemeye bildireceklerini açıkladı.

Gbagbo ve Ble Goude'nin avukatları geçen sene, müvekkillerinin delil yetersizliğinden dolayı serbest kalmasını talep etmişti.

Fildişi Sahili makamları tarafından 2011’de yakalanarak Lahey’deki mahkemeye teslim edilen Gbagbo ve Goude, ülkede 2010 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimi sonrasında yaşanan şiddet olaylarında cinayet, tecavüz, işkence ve insanlık dışı suçlardan yargılanmıştı.

Gbagbo, 2010 yılındaki devlet başkanlığı seçimini kaybettikten sonra uluslararası baskılara rağmen görevini, seçimi kazan Alassane Ouattara’ya devretmeyince ülkede çatışma çıkmıştı. Gbagbo ve Ouattara taraftarları arasındaki çatışmalarda 3 bin civarında kişinin öldüğü belirtiliyor. UCM savcıları, eski bakanlardan Goude’nin de Gbagbo gibi cinayet, tecavüz ve işkence olaylarında rolü olduğunu ileri sürmüştü.