Fikrini paylaş, projelerini hayata geçir

Ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak teknoloji tabanlı yenilikçi fikirlerin ticarileşerek ekonomik değere dönüşmesini hedefleyen, yarışma sonunda değerlendirme kriterlerini karşılayan ekiplere Girişim Atölyesi’nde çalışma alanı, iş geliştirme eğitimleri, mentorluk, yatırımcı ağlarına ve müşteriye erişim konularında çoklu destek sağlayacak olan “7 Tepe Yeni Fikir Yarışması’’ son başvuruları 20 Temmuz 2018’de alınacak. Sonuçlar ise kasımda açıklanacak.