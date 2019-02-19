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Fikret Ünlü'nün vefatı

- TFF, Ünlü için taziye mesajı yayımladı

19 Şubat 2019 Salı 12:33
Fikret Ünlü'nün vefatı


ANKARA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:33
  1. Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü
  2. Taziye mesajı
  3. TFF
  4. Vefat

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