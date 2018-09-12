Fikret Orman’ın yönetim kurulu listesinde kimler var? Beşiktaş seçimli kurultay son durum

Beşiktaş Kulübü 16 Eylül Pazar günü kurultaya gidiyor. Fikret Orman’ın tek aday olarak gireceği Beşiktaş’ın seçimli kurultayında Orman’ın yönetim kurulu listesi açıklandı. Peki Fikret Orman’ın yönetim kurulu listesinde kimler var? İşte Beşiktaş seçimli kurultayında Fikret Orman’ın yönetim listesi

Beşiktaş'ta 16 Eylül Pazar günü yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi tek aday olan Başkan Fikret Orman'ın listesi belli oldu. Fikret Orman'ın listesinde şu isimler yer alıyor:

Serdal Adalı

Umut Güner

Ahmet Ürkmezgil

Deniz Atalay

Hüseyin Yücel

Ahmet Kavalcı

Metin Albayrak

Cihat Kumuşoğlu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu

Hüseyin Mican

Yedek üyeler

Hakan Özköse

Erdal Karacan

Gökçe Meriçten

Candaş Tolga Işık

Melih Aydoğdu