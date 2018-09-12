Fikret Orman’ın yönetim kurulu listesinde kimler var? Beşiktaş seçimli kurultay son durum
Beşiktaş Kulübü 16 Eylül Pazar günü kurultaya gidiyor. Fikret Orman’ın tek aday olarak gireceği Beşiktaş’ın seçimli kurultayında Orman’ın yönetim kurulu listesi açıklandı. Peki Fikret Orman’ın yönetim kurulu listesinde kimler var? İşte Beşiktaş seçimli kurultayında Fikret Orman’ın yönetim listesi12 Eylül 2018 Çarşamba 17:26
Beşiktaş Kulübü 16 Eylül Pazar günü kurultaya gidiyor. Fikret Orman’ın tek aday olarak gireceği Beşiktaş’ın seçimli kurultayında Orman’ın yönetim kurulu listesi açıklandı. Peki Fikret Orman’ın yönetim kurulu listesinde kimler var? İşte Beşiktaş seçimli kurultayında Fikret Orman’ın yönetim listesi
Beşiktaş'ta 16 Eylül Pazar günü yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi tek aday olan Başkan Fikret Orman'ın listesi belli oldu. Fikret Orman'ın listesinde şu isimler yer alıyor:
Serdal Adalı
Umut Güner
Ahmet Ürkmezgil
Deniz Atalay
Hüseyin Yücel
Ahmet Kavalcı
Metin Albayrak
Cihat Kumuşoğlu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Hüseyin Mican
Yedek üyeler
Hakan Özköse
Erdal Karacan
Gökçe Meriçten
Candaş Tolga Işık
Melih Aydoğdu
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