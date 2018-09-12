THY - Nevşehir - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Fikret Orman’ın yönetim kurulu listesinde kimler var? Beşiktaş seçimli kurultay son durum

Beşiktaş Kulübü 16 Eylül Pazar günü kurultaya gidiyor. Fikret Orman’ın tek aday olarak gireceği Beşiktaş’ın seçimli kurultayında Orman’ın yönetim kurulu listesi açıklandı. Peki Fikret Orman’ın yönetim kurulu listesinde kimler var? İşte Beşiktaş seçimli kurultayında Fikret Orman’ın yönetim listesi

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:26
Fikret Orman’ın yönetim kurulu listesinde kimler var? Beşiktaş seçimli kurultay son durum

Beşiktaş Kulübü 16 Eylül Pazar günü kurultaya gidiyor. Fikret Orman’ın tek aday olarak gireceği Beşiktaş’ın seçimli kurultayında Orman’ın yönetim kurulu listesi açıklandı. Peki Fikret Orman’ın yönetim kurulu listesinde kimler var? İşte Beşiktaş seçimli kurultayında Fikret Orman’ın yönetim listesi

Beşiktaş'ta 16 Eylül Pazar günü yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi tek aday olan Başkan Fikret Orman'ın listesi belli oldu.  Fikret Orman'ın listesinde şu isimler yer alıyor:

Serdal Adalı

Umut Güner

Ahmet Ürkmezgil

Deniz Atalay

Hüseyin Yücel

Ahmet Kavalcı

Metin Albayrak

Cihat Kumuşoğlu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu

Hüseyin Mican

Yedek üyeler

Hakan Özköse

Erdal Karacan

Gökçe Meriçten

Candaş Tolga Işık

Melih Aydoğdu

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 17:26
  1. fikret orman
  2. beşiktaş seçimli kurultay
  3. fikret orman yönetim kurulu üyeleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'dan 'İdlib' teklifi! "Savaş suçu sayılmalı"
    1. Fransa'dan 'İdlib' teklifi! "Savaş..
    2. Beşiktaş'ın yeni yönetimi kadrosu..
    3. ABD'nin Filistinli mültecilerin Arap..
    4. Umut Güner Fikret Orman'ın yönetim..
    5. ‘Genetik’ten şanslılarmış!
    6. Serdar Adalı Fikret Orman'ın yönetim..
    7. Fikret Orman’ın yönetim kurulu..
    8. BM komisyon üyesinden ABD'ye 'kırmızı..
    9. Ağılda yangın çıktı, 45 koyun telef..
    10. Sınır ötesi operasyonlarda Türk..
    11. Başkan Erdoğan'dan dolar talimatı
    12. Beklenen Vakit'in çıkışı da böyle oldu..
    13. 17 parça tarihi deri İncil ele geçirildi
    14. Denizli’de ölüm dükkanın önünde..
    15. Lenfoma hızla ilerliyor
    16. Oruç Reis İstanbul Boğazı'nda...
    17. ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzu..
    18. MİT'in operasyonu sonrası CHP'den..
    19. Türkiye'den dev anlaşma! Darbeci Sisi...
    20. Son fotoğraflar geldi! Hareketlilik..
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Putin'den şaşırtan çıkış! 'Haydi barış anlaşması imzalayalım'
    Putin'den şaşırtan çıkış! 'Haydi barış anlaşması imzalayalım'
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!