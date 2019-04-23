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Fikret Orman'ın görüştüğü yıldız oyuncu

Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, İngiliz ekibi Fulham ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Andre Schürrle'nin transferi için görüşmelere başladı.

23 Nisan 2019 Salı 15:24
Fikret Orman'ın görüştüğü yıldız oyuncu

Burak Yılmaz önderliğinde ligdeki son 5 maçını kazanarak zirve için tekrar iddialı hale gelen Beşiktaş'ta yönetim gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için de yoğun mesaide.

Siyah-Beyazlı kurmayların ilk hedefi kanat bölgesine skorer özelliği yüksek bir oyuncu transfer etmek. Ricardo Quaresma'nın yeni sezonda yüksek ihtimalle ayrılacak olmasından ötürü bu mevki için yıldız isimleri gündemine alan Başkan Fikret Orman ve kurmayları, Andre Schürrle için görüşmelere başladı.

Küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Londra ekibinin yeni sezonda Championship'ta mücadele edecek olması nedeniyle bu defteri kapatan Schürrle için sarı-siyahlılarla temaslar sürüyor.

Dortmund'dan devre arasında Shinji Kagawa'yı kiralayan siyah-beyazlılar, Schürrle için de aynı taktiği izleyecek. Alman ekibiyle kurulan iyi ilişkilerin bu transferde etkili olması beklenirken 28 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonunun uygun bir noktaya çekilmesi hedefleniyor.

2013-2014 sezonunun başında Bayer Leverkusen'den Chelsea'ye 22 milyon Euro'ya transfer olan Schürrle, 1.5 sezon sonra ise 32 milyon Euro'ya Wolfsburg'un yolunututmuştu.

2016'da 30 milyon Euro'ya Dortmund'un yolunu tutan Schürrle, bu sezonun başında ise 400 bin Euro bedelle Fulham'a kiralandı. Bu sezon İngiliz ekibinde 25 maça çıkan Schürrle, fileleri 6 kez havalandırdı.

(HT SPOR)

 

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 15:24
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