Fikret Orman'dan yayıncı kuruluş açıklaması





İSTANBUL (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşun ödeme yükümlülüklerini yerine getirmesi talebinin, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) aracılığıyla kendilerine iletilmesine karar verdiklerini söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan vekilleri Erhan Kamışlı ve Mehmet Baykan ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da katıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Orman, şunları kaydetti:

"Bugün çok önemli bir toplantı yaptık. Yaklaşık 2-3 hafta içinde federasyon ve Kulüpler Birliği olarak hem beraber hem ayrı ayrı birçok toplantı yaptık. Bugün de son toplantımızı gerçekleştirdik. Spor Toto Süper Lig'in resmi yayıncı kuruluşu Beinsports geçtiğimiz sezonun ortasından beri önümüzdeki sezon için TFF'den birtakım finansal taleplerde bulunmaktadır. Bugün 18 kulübümüz ve TFF Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle bu talepleri değerlendirdik. Kulüplerin finansal durumu göz önüne alındığında 18 kulüp olarak Beinsports'un hiçbir gerekçesi olmadan geciktirdiği sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini TFF aracılığıyla kendilerine iletilmesine karar verdik. Biz Kulüpler Birliği olarak ne yapabileceğimizi ve nerede duracağımızı tartıştık, konuştuk. Sonuç itibariyle TFF yetkililerine duruşumuzu altını çizerek izah ettiğimizi düşünüyoruz."

Yayıncı kuruluşun geciktirdiği ödemelerden bahseden Orman, "Sezon başında avans ödemesi yapılıyor. Sözleşmeye göre onun yapılması lazımdı. 15 günlük bir süreci vardı, o da doldu yapılmadı. Onun üzerinden de 10 gün geçti. Biz de sözleşmede geçerli olan bütün gerekliliklerini yerine getirmelerini bekliyoruz." dedi.





- "Bundan sonrası TFF başkanı ve yönetim kurulunun işi"





Bundan sonraki görüşmeleri TFF'nin yürüteceğini vurgulayan Orman, "Bu zamana kada Beinsports yetkilileriyle Kulüpler Birliği içinde oluşturduğumuz komiteyle bazı görüşmeler yapmıştık. Bu dakikadan sonra onların yasal muhatabı TFF olacağı için bu görüşmeleri TFF götürecektir. Biz TFF'ye kendi fikirlerimizi söyleyip, duruşumuzu belli ettik ve ilettik. Bundan sonrası TFF başkanı ve yönetim kurulunun işi." diye konuştu.

Fikret Orman yayıncı kuruluşun ayrılmaması arzusunda olduklarını aktararak, "Ligler başlıyor. Takımlar takımlarını kuracaklar. Bu yayın geliri takımlarımızın en önemli gelir kalemi. Bizim oyuncularla sözleşmelerimiz var. Bunların çoğu avro üzerinden yapılmış sözleşmeler. Kulüplerin içinde olduğu durum da belli. Bunu da kendilerine ifade ettik." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.











