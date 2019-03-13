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Fikret Orman'dan Japonya'da ziyaret

- Orman, Beşiktaş Kulübünün global iş ortağı Mainichi-Sponichi Grubunun yetkilileriyle bir araya geldi

13 Mart 2019 Çarşamba 12:51
Fikret Orman'dan Japonya'da ziyaret


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün global iş ortağı Mainichi-Sponichi Grubuna Japonya'da ziyarette bulundu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fikret Orman, Mainichi-Sponichi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Toshifumi Kawano ile yönetim kurulu üyeleri Atsushi Narita ve Takeo Iwasawa'dan, yapılan iş birliği anlaşmasından itibaren bugüne kadar yürütülen iletişim faaliyetleri hakkında bilgi aldı." ifadelerine yer verildi.

Orman'ın ayrıca, siyah-beyazlı futbol takımının Japonya'da yapmayı planladığı sezon başı kampı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Toplantının ardından Orman'ın, Toshifumi Kawano, Atsushi Narita ve Takeo Iwasawa'ya Beşiktaş forması hediye ettiği, sonrasında da birlikte yemek yenildiği aktarıldı.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:51
  1. Beşiktaş
  2. Fikret Orman
  3. Futbol
  4. Japonya
  5. Mainichi-Sponichi Grubu
  6. ziyaret

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