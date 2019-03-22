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Fikret Orman'dan "2019 Gönüllülük Yılı"na destek

- Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman:"Hem Kulüpler Birliği Vakfı hem de Beşiktaş olarak elimizden gelen her şeyi yaparız"

22 Mart 2019 Cuma 12:58
Fikret Orman'dan "2019 Gönüllülük Yılı"na destek


İSTANBUL (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Gençlik ve Spor Bakanlığının ilan ettiği "2019 Gönüllülük Yılı"na destek verdiklerini söyledi.

İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "2019 Gönüllülük Yılı" tanıtımına katılan Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuyla ilgili yaptığı açıklamalardan çok etkilendiğini anlatan Orman, "Hem Kulüpler Birliği Vakfı hem de Beşiktaş olarak elimizden gelen her şeyi yaparız. Çok heyecanlı bir proje. Hem insanlara hizmet etmesi hem de genç neslin sosyalleşmesi açısından çok önemli buldum açıkçası. Çok beğendim projeyi. Projenin ulaştığı yerler de umarım ismi gibi güzel olur. Bunun esas zor tarafı, icraata dönüştürmek; bu görev de hepimize düşüyor." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:58
  1. 2019 Gönüllülük Yılı
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  4. Fikret Orman
  5. Kulüpler Birliği Vakfı

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