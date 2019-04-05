Fikret Orman'a dişli rakip;! Ahmet Nur Çebi adaylığını açıklıyor

Beşiktaş’ta Mayıs ayı başında yapılacak olan genel kurul öncesi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dışında net bir isim aday olarak gözükmezken, Ahmet Nur Çebi’nin büyük bir hazırlık içinde olduğu belirtildi. Adaylık konusunda camiadan büyük baskı gören, bu doğrultuda eski yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Adnan Dalgakıran’la birlikte çalışmalar yürüten Ahmet Nur Çebi, taleplere kayıtsız kalmayacak. Yakın zaman içinde kesin kararını verecek olan Çebi, düzenleyeceği basın toplantısıyla seçimle ilgili açıklama yapacak.

‘Karşıma çıkmaz’ demişti

Fikret Orman’ın başkanlığı sürecinde ikinci başkanlık görevini yürüten ancak son yönetimde yer almayan Ahmet Nur Çebi, sıkıntılı dönemlerde kulübe sağladığı kasa kolaylığı ile camianın övgüsünü kazanmıştı. Başkan Orman ise daha önce yaptığı açıklamada, “Biz 6.5 sene birlikte çalıştık. Aday olması beni üzmez ama Ahmet ağabey benim karşıma çıkmaz” demişti.