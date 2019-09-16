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Fikret Orman, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 20:30
Fikret Orman, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i Riva'da ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekili Erhan Kamışlı, yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk yer aldı.

Ziyarette kulüplerin gündemindeki mali konularla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 20:30
  1. Fikret Orman
  2. Türkiye Futbol Federasyonu
  3. Nihat Özdemir

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