Fikret Orman, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i Riva'da ziyaret etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekili Erhan Kamışlı, yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk yer aldı. Ziyarette kulüplerin gündemindeki mali konularla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu

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