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Fikret Orman kararını verdi! Aday olacak mı?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olmayacak.

02 Ekim 2019 Çarşamba 11:55
Fikret Orman kararını verdi! Aday olacak mı?

Medipol Başakşehir maçı ardından düzenlediği basın toplantısında görevi bırakma kararı aldığını açıklayan, ancak olağanüstü yönetim kurulu toplantısında istifa etmediği için yeniden aday olabileceği konuşulan Başkan Orman'ın iddiaların aksine seçime girmeyeceği bildirildi.

Ağır eleştiriler ve taraftar tepkileri nedeniyle kırgın olan Fikret Orman'ın yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde adaylık konusundaki düşüncesini paylaştığı ifade edildi.

Mart 2012'den bu yana başkanlık koltuğunda oturan ve birçok kongreden zaferle ayrılan Fikret Orman'ın görevden ayrılmaya kararlı olduğu kaydedildi.

Vodafone Park'ın yanı sıra 2 Süper Lig şampiyonluğu sığdırdığı 7.5 yıllık sürecin ardından görevi bırakmak isteyen Orman'ın önümüzdeki günlerde bu düşüncesini kamuoyuna ilan edeceği ileri sürüldü.

Başkan Fikret Orman, olağanüstü seçimli genel kurulun siyah-beyazlı camiaya yakışır şekilde olması dileğinde bulundu. Kulüp dergisinin Ekim ayı sayısındaki yazısında siyah-beyazlıların gündemine ilişkin değerlendirmeler yapan Orman, "7,5 yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim. Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten her zaman gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaş'ımıza yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir. Şimdiden camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 11:55
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