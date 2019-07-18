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Fikret Orman Burak Yılmaz kararını açıkladı: Bırakmayı düşünmüyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, uzun zamandır adı İtalya'nın Lecce takımıyla anılan golcü oyuncu Burak Yılmaz'ı bırakmayı düşünmediklerini açıkladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:47
Fikret Orman Burak Yılmaz kararını açıkladı: Bırakmayı düşünmüyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, adı İtalya'nın Lecce takımıyla anılan Burak Yılmaz'ı bırakmayı düşünmediklerini söyledi.

Siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Fabian Ernst ile altyapıya yönelik iş birliği anlaşmasının tanıtımıyla ilgili Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Orman, "Burak'ın Beşiktaş'a ikinci transferi zor oldu. Kendisi çok iyi Beşiktaşlı ve bizim konuşmamız futbol hayatını burada bitirmek üzerine oldu. O şekilde devam ediyoruz. Burak'ın geçen sezon 6 ayda takıma kattığı ortada. Burak'ı bırakmayı düşünmüyoruz. Lecce'den kimse gelip bizimle konuşmadı." dedi.

Burak Yılmaz'ın takım kaptanı olup olmayacağı üzerine Orman, "Beşiktaş kaptanlığı yönetim kurulunun vereceği bir karar. 6 senedir birinci kaptanlığı Tolga Zengin yapıyordu. Kontratı bitti. Burak liderlik, karakter yapısıyla ve takımda gördüğü saygıyla kaptanlığı kaldıracak biri. Kaptanlık konusunu yönetim kurulu arkadaşlarımla konuşacağım." diye konuştu.

Transfer çalışmaları konusunda bilgiler veren Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eksik bölgelerimizi tamamlamamız lazım. Beşiktaş'ın kadrosu geçen sezon da geniş olduğu halde bize ücretsel maliyetleri olan, sahada faydalanamadığımız birçok oyuncuya ücret ödedik. Yaptığımız transferler var. Kanatta eksiğimiz vardı, onu yaptık. Sol stoperle alakalı niyetimiz var. Bir iki yerde eksiğimiz bulunuyor. Onları yapma gayreti içindeyiz. Taraftarlarımız istiyor, kampa yetişsin gayreti içinde değiliz. Taraftarlarımızın heyecanlanması hoş ama doğru oyuncuları almak istiyoruz. Ağustosun sonuna kadar 45 günlük süre var. O süre içinde eksiklerimizi tamamlayacağız. Gidebilecek oyuncular da var."

Yeni bir teknik ekiple çalıştıklarını hatırlatan Orman, "Çok heyecanlı bir hocamız var. Ekibiyle mutluluk saçıyor. Çok çalışıyorlar, zamana ihtiyaçları var. Hazır bir takımla başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehirli Arda Turan'ın transferi için girişimlerinin olup olmadığı sorusuna Orman, "Arda Turan önemli oyuncu ama hiçbir görüşmemiz, niyetimiz olmadı. O bölgelerde kıymetli oyuncularımız var." cevabını verdi.  

Burak Yılmaz gibi ismi İtalyan kulüpleriyle anılan Dorukhan Toköz'ü de bırakmaya niyetleri olmadığını anlatan Orman, şunları söyledi:

"Dorukhan tam Beşiktaşlı; sempatik, çalışkan, mütevazı. Bana da Beşiktaş taraftarlarına da kendini çok sevdirdi. Dorukhan'ın Beşiktaş'tan ayrılmasına kesinlikle sıcak bakmıyorum, bir iki sene daha oynaması lazım. Çok iyi yerlere geleceğinden eminim. Bize teklif geldi ama niyetimiz onu göndermek değil. Beşiktaş ve kendisi açısından menfaat oluşursa konuşuruz. Beşiktaş'ta görmek istediğimiz gülen yüzlerden biri."

"Ücretleri daha makul oyuncularla devam ediyoruz"

Geçen sezon kadroda yer alan 2-3 oyuncuyu takıma almadıklarını hatırlatan Orman, "Onların da maaşlarını ödedik. Bazılarından az yararlandık. Beşiktaş'ın bütçesi kaldırmıyor. Onların yerine gençlerin olması, şans bulması daha önemli. Böyle bir stratejimiz var. Ücretleri daha makul oyuncularla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluştan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmesi taleplerinin hatırlatılması üzerine Orman, "beIN Sports kuvvetli bir grup. İki sene önce kontrat yaptık. Endüstriyel gücü olan bir grupla ilişkilerin aynı seviyede olacağını tahmin ediyorum. Dünya üzerinde oyun oynayan bu kadar güçlü grubun kontratın gereklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Konunun çözümleneceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'deki fikstür çekimine değinen Orman, şunları kaydetti:

"Fikstür çekimine bizzat gittim. Son 8 senedir Galatasaray maçlarında ikinci yarı deplasmana gidiyoruz. 'Tesadüf olamaz.' dedim. Yüzde 50-50 şans varsa 8 defa o tarafa gitmez. 9'uncu deplasman da geldi. Bir sistemleri var, onu gördük. İyi niyetli ekip olduğunu gördüm, inşallah iyi niyetlerini fiiliyata dönüştürürler."

Kulübün birikmiş borçlarının bulunduğuna dikkati çeken Orman, "Bankalara ödemelerimiz var. Vadeli yapılandırma konusunda 2 sene ödemesiz bir anlaşmamız var. Faizi ödüyoruz sonra ana paraya geçeceğiz. Bu yapılanmayla beraber kulüpler daralmış olacak. Bütün kulüpler daralmak zorunda. Bunun en önemli adımını Trabzonspor attı. İkinci biz geliyoruz." diye konuştu.

Orhan Ak tepkisi

Taraftarların tepki gösterdiği antrenör Orhan Ak'a da sahip çıkan Orman, "Bugüne kadar Beşiktaş'ı kişiler ve bireyler üzerinden konuşmadım. Abdullah hocamız 8 kişilik ekiple geldi. Çok iyi hava yakaladık. Geçen sezon statta, sahada, yönetimsel olarak kötü bir sınav verdik. Gülelim ve güzel şeylerden konuşalım. Şampiyonluk için iddialıyız. Kenetlenelim ve takıma sahip çıkalım. İnşallah Beşiktaş'ı bu sezon çok mutlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun Serkan Çınar ile Bülent Yıldırım'a yeni sezonda görev vermemesi konusunda Orman, "Zekeriya Alp camiamızdan biri. Yeniden MHK Başkanı olmasından dolayı kendisini aradım ve tebrik ettim. Başka görüşme olmadı. MHK'da yeni dönem başlamışken yorum yapmak doğru olmaz. Tecrübeli hakem kadroları var. İki hakem de tecrübeliydi. İnşallah genç hakemlere şans verirler. Maça çıkmadan kafalarında oynayan hakemler olmasın. Gördüğünü çalan hakemler olsun. Organize akılla maç yönetmeyen, eyyamcılık yapmayan hakem grubu görmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:47
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