Fikret Orman, Beşiktaşlı Hukukçular Derneği iftarına katıldı

ANKARA (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ankara'da Beşiktaşlı Hukukçular Derneğinin iftarına katıldı.

Gölbaşı Barolar Birliğinde düzenlenen iftara, Orman'ın yanı sıra Beşiktaşlı Hukukçular Derneği Başkanı İlhan Şevki Masarifoğlu, dernek üyeleri ve Beşiktaş taraftarları katıldı.

Başkan Orman iftarda yaptığı açıklamada, "Biz artık son dönemimize giriyoruz. Bundan 10 gün evvel son genel kurulumuzu yaptık. Genel kurula gidip destek veren, hür iradeleri ile oylarını kullanan bütün Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum. Ligin son maçı oynanacak ve ligi bitireceğiz. Hep beraber yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni bir hoca ile başlayacağız. Yeni umutlara yelken açacağız. Yeni transferlerimiz olacak. Beşiktaş için mücadele eden bir yönetim kurulumuz var. Her sene şampiyon olamıyoruz ama mücadele içerisinde olmak da çok önemli benim açımdan. Şanssız bir sezon geçirdik. İnşallah önümüzdeki sene bunu taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Beşiktaşlı Hukukçular Derneği Başkanı Masarifoğlu ise katılımlarından dolayı Orman’a teşekkür etti.

Derneğin kuruluş amacını anlatan Masarifoğlu, "Dünyada hiçbir spor kulübü yoktur ki sadece başarıyı değil başarının önüne hakkı koysun, sadece galibiyeti değil şerefli galibiyetleri düşünsün, sadece yenmeyi değil hakkı ile yenmeyi düşünsün, sadece sporu değil hakem oyunu olmadan, masa oyunları olmadan hakkı ile galip gelmeyi düşünsün. Onun için biz Beşiktaş ruhunda ve felsefesinde hak kavramının özel bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Beşiktaş ile hukuk ve adalet kavramı birbirine çok yakışıyor. O nedenle Beşiktaşlı Hukukçular Derneğini kurduk." ifadelerini kullandı.

Programda Başkan Fikret Orman'a plaket takdim edildi.