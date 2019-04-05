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Fikret Orman, Artvin'de anaokulu açılışına katıldı

- Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman, Artvin'in Hopa ilçesinde hayırsever iş adamı Serkan Yazıcıoğlu'nun katkılarıyla yaptırılan anaokulunun açılış töreninde yer aldı

05 Nisan 2019 Cuma 14:13
Fikret Orman, Artvin'de anaokulu açılışına katıldı


ARTVİN (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Artvin’in Hopa ilçesinde Beşiktaşlı hayırsever iş adamı Serkan Yazıcıoğlu'nun katkılarıyla yaptırılan anaokulunun açılış törenine katıldı.

İlçedeki Sundura Mahallesi'nde bin 490 metrekare arazi üzerine 2 katlı ve 8 derslik olarak inşa edilen anaokulu 1 milyon 46 bin liraya yaptırıldı.

Açılış töreninde konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, eğitim camiasına yeni bir okul kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Okullaşma bakımından Artvin'in çok iyi bir noktada olduğunu anlatan Doruk, "Devlet yatırımlarının geldiği düzey bakımından da Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Devlet olarak bunları yaparken hayırsever vatandaşlarımızın da buna katkı vermesi hedeflerimizin gerçekleştirilmesi adına çok büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede hayırsever iş adamımız Serkan beye, kıymetli eşine, bu eğitim yatırımının buraya yapılmasını teşvik eden sayın Fikret Orman beyefendiye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Fikret Orman da anaokulu açılışında yaptığı konuşmada, hayır işlerini çok önemsediğini ifade ederek, "Hayır işleri iyidir. İnsanlar kazandıkça, hayırlarda bulunduğu sürece gelirleri artar, insanların duasını alırlar. Annem babam Hopalı, buraya çok büyük bağımlılığım var. Ailemin mezarlıkları burada sık sık gelmeye çalışıyorum." dedi.

Orman, Beşiktaş camiasının felsefesinin iyi insan olma temeline dayandığını ifade ederek "Bizim camiamızın özelliğidir. İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. İlk önce iyi insan olacaksınız. Hayırlı işler yapacaksınız. Topluma faydalı bir şeyler yapmamız lazım. Maçlar bir gün kazanılır bir gün kaybedilir ama yapmış olduğunuz bu eserler bizle beraber ahirete kadar devam edecek. Böyle bir camia mensubu olduğumu, böyle bir kardeşim olduğu için gurur duyuyorum Serkan'ı ve tüm ailesini tebrik ediyorum. Allah tekrar etsin diyorum." ifadelerini kullandı.

Hayırsever iş adamı Serkan Yazıcıoğlu ise amaçlarını insana yatırım yapmak olduğunu ifade ederek, "Bu doğrultuda, eğitime yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu okuldan doktorlardan önce iyi insan ve iyi çocuklar yetişir. İyi insan olduktan sonra başına doktor unvanı geldiğinde zaten iyi doktor oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Rahmetli Süleyman Seba'nın bir lafı vardı. 'İyi insan olunmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz". Efsane başkanımızın bugün doğum günü, Allah gani gani rahmet eylesin. Bu prensiple başlayan eğitime destek sevdamız devam ediyor. İstiyoruz ki yaptırdığımız okullarda çocuklarımız iyi eğitim alsın. Vatanına milletine hayırlı evlatlar olsunlar. Çünkü bu çocukların yarınlarımız."

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci hayırsever iş adamı Serkan Yazıcıoğlu’nun büyük katkılarıyla inşa edilen Yağmur Yazıcıoğlu anaokuluyla birlikte kentte okul öncesi eğitim veren eğitim anaokulu sayısının 13'e çıkacağını söyledi.

Okul öncesinde öğrenim gören toplam 2 bin 893 öğrenci bulunduğunu kaydeden Kahveci “2017 tarihinde hayırsever Serkan Yazıcıoğlu ile Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol doğrultusunda inşa edilen Yağmur Yazıcıoğlu anaokulumuzun maliyeti 1 milyon 46 bin lira olup bin 490 metrekare arazi üzerine 2 katlı ve 8 derslik olarak kurulmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Protokol konuşmaları sonrası anaokulu öğrencileri kısa bir gösteri yaptı.

Program, Vali Doruk ve beraberindekilerin kurdele kesimiyle sona erdi.








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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 14:13
  1. Artvin
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  3. Fikret Orman
  4. Futbol
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