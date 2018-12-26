0553 313 94 23

Fikret Orman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:29
Fikret Orman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Orman, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Orman, haber kategorisinde, foto muhabiri Özkan Bilgin'e ait "Mehmetçik'ten ilk iftar" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullanırken, yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" isimli fotoğrafını seçti.

Fikret Orman'ın spor kategorisindeki tercihi ise Andreas Gebert'in çektiği, Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel'in yer aldığı "Çizgide müdahale" başlıklı fotoğraf karesi oldu.

Yarışmaya katılan fotoğrafları detaylı bir şekilde inceleyen Orman, "Müthiş fotoğraflar, hepsi birbirinden güzel. Açıkçası seçmekte de zorlandım. Hayatımda Beşiktaş, siyah-beyaz ve Türkiye çok önemli olduğu için kafam hep o fotoğraflara gitti. Fotoğrafçılık müthiş bir meslek. Buradaki bazı fotoğrafları yakalamak gerçekten zor iş." şeklinde yorum yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:29
  1. (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Beşiktaş
  3. Fikret Orman
  4. Futbol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Türkiye'nin kanaatinin alınması Ortadoğu'daki Türkiye'nin varlığının ve Ortadoğu'nun yeniden şekillenmesindeki yüksek katkısının da bir işareti olarak kabul edilmelidir. Artık Türkiye kabuğunu yır
    1. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(ABD'nin..
    2. Hepsiburada'dan Lenovo ürünlerinde..
    3. Yelken Plaza’da yangın paniği
    4. Vestel'e Sanayi ve Teknoloji..
    5. İstanbul Barosu, darbecilerin borusu!
    6. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    7. MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Terörle..
    8. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ben..
    9. TCMB'den döviz depo ihalesi
    10. Rusya'da asgari ücret tutarı belli oldu!
    11. Bakan Varank, AA'nın "Yılın..
    12. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Çok önemli..
    13. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    14. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "(Ekonomi) Şu..
    15. Bahçeli'den ABD açıklaması
    16. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İkinci 100..
    17. Güney Kore'de başkanlık sarayına yasa..
    18. Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi
    19. Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı
    20. Yozgat ve Konya'da okullar tatil edildi
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Asgari ücret belli oldu
    Asgari ücret belli oldu

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler