Uzun yıllardır Murat Özarı ile sunduğu programla tanınan, ünlü spor spikeri Fikret Engin vefat etti. 25 Mayıs'ta şeker komasına giren ardından da hastaneye kaldırılan Fikret Engin'den gelen üzücü haberin ardından pek çok kişi ünlü sunucunun hayatını, yaşını araştırmaya başladı. Peki, Fikret Engin kimdir?

Fikret Engin kimdir? Fikret Engin kaç yaşında vefat etti?

Fikret Engin, 1973 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Fikret Engin; ATV, Star TV, Super FM ve Teleon TV gibi kanallarda çalışmıştır. Fikret Engin, Murat Özarı ile TV8'de ekranlara gelen Bay Tahmin programıyla dikkatleri çekti. Uzun yıllardır TV8’de çalışan Engin, Bay Tahmin programının yanı sıra futbol, boks, muay thai gibi müsabakaların anlatımlarını da yapıyordu.