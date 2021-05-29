  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Zehir tacirlerine şafak baskını
Uçağı zorla indirmişlerdi! ABD yaptırıma hazırlanıyor
Akçay şampiyonluğu solunum cihazıyla kutladı
Kocaelisporlu oyuncu otobüsten düştü
Biyografi Fikret Engin kimdir? Fikret Engin kaç yaşında vefat etti?
Biyografi

Fikret Engin kimdir? Fikret Engin kaç yaşında vefat etti?

Fikret Engin hayatı | Ünlü spor spikeri Fikret Engin, şeker komasına girdiği için hastaneye aldırılmıştı. 25 Mayıs'tan bu yana tedavi gören Fikret Engin yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından pek çok kişi Fikret Engin'in kim olduğunu, hayatını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 09:23:00 -
Fikret Engin kimdir? Fikret Engin kaç yaşında vefat etti?

Uzun yıllardır Murat Özarı ile sunduğu programla tanınan, ünlü spor spikeri Fikret Engin vefat etti. 25 Mayıs'ta şeker komasına giren ardından da hastaneye kaldırılan Fikret Engin'den gelen üzücü haberin ardından pek çok kişi ünlü sunucunun hayatını, yaşını araştırmaya başladı. Peki, Fikret Engin kimdir?

Fikret Engin kimdir? Fikret Engin kaç yaşında vefat etti?

Fikret Engin, 1973 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Fikret Engin; ATV, Star TV, Super FM ve Teleon TV gibi kanallarda çalışmıştır. Fikret Engin, Murat Özarı ile TV8'de ekranlara gelen Bay Tahmin programıyla dikkatleri çekti. Uzun yıllardır TV8’de çalışan Engin, Bay Tahmin programının yanı sıra futbol, boks, muay thai gibi müsabakaların anlatımlarını da yapıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için dikkat çeken iddia: Bu yönde işaretler var
Ekonomi

Altın için dikkat çeken iddia: Bu yönde işaretler var

Tavistock Wealth’ın Baş Yatırım Sorumlusu John Leiper, "Altın fiyatları tipik olarak ABD dolarının değeriyle ters orantılı olduğundan, bunu ..
Gündem

"SİHA'lardan daha önemli" diyen Mete Yarar, Türkiye'nin gizli yeni teknolojisini açıkladı! "TSK son saldırılarda kullandı"

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin yeni ve henüz açıklanmayan teknolojisiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Tayyip hafız oldu
Gündem

Tayyip hafız oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii açılışını gerçekleştirdikten sonra Ayasofya'ya geçti. Cumhurbaşkanı, düzenlenen hafızlık icazet törenine..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay