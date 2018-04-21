Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fıkra gibi olay! Kilisenin parasıyla kumar oynayınca...

İtalya'nın Venedik kentinde bir rahibin, görevli olduğu kilisenin kasasından 500 bin euro çalıp kumar oynadığı ortaya çıktı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:42
Fıkra gibi olay! Kilisenin parasıyla kumar oynayınca...

Venedik'e bağlı Spinea kasabasında görev yapan rahip Don Flavio Gobbo, 2016 yılında "istirahate ihtiyacı olduğu" gerekçesiyle izne ayrıldı.

Rahibin izne çıkarılmasının gerçek nedeni ise aradan yaklaşık 2 yıl geçtikten sonra gün yüzüne çıktı.

500 BİN EURO ÇALDI

Don Flavio Gobbo, kilisenin kasasından toplam 500 bin euro çalarak kumarda kaybetmişti. Kilise yönetimi de, cemaate gerçek nedeni açıklamadan rahibi uzaklaştırarak kumar bağımlılığı tedavisine başlamasını sağlamıştı.

Kumar bağımlısı rahip hakkında, zimmetine para geçirmekten soruşturma açılınca kilise yönetimi de Don Flavio'nun uzaklaştırılma nedenini açıklamak zorunda kaldı.

Kiliseden yapılan açıklamada, rahibin "patolojik kumar sorununu tedavi etmek için özel bir merkezde" tutulduğu ve tedavinin ardından görevine döneceği belirtildi.

ÇALDIĞI PARAYI TAKSİTLE ÖDEYECEK

Kilise yönetimi, kumar bağımlılığının sanıldığından daha yaygın bir sorun olduğunu ve çoğunlukla görmezden gelindiğini de vurgulayarak, "Teşhis edildiğinde ise özel yardım, insani bir yaklaşım ve destek gerekir. Bu sorun genellikle görmezden gelinir ya da küçümsenir, tek başına içinden çıkılabileceği yanılgısına düşülür" denildi.

Don Flavio, ön duruşma hakimiyle anlaşma yoluna giderek tecilli 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rahip, kilise kasasından çaldığı parayı da taksitle ödemeyi taahhüt etti.

 

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:42
  1. Kilis
  2. italya
  3. kilise
  4. kumar
  5. rahip
  6. venedik
  7. Don Flavio Gobbo

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da bombalı saldırı: 5 kişi öldü
    1. Afganistan'da bombalı saldırı: 5 kişi..
    2. Tolga Zengin'e Fenerbahçe'den şok!
    3. Twitter'ın başı yine dertte!
    4. 15 bin 150 paket kaçak sigara ele..
    5. Türkiye'nin 3 ilinden petrol fışkıracak!
    6. 4 bin haine kötü haber! Yakın takibe..
    7. Kamu kurumlarında çalışan kadın oranı..
    8. Şok açıklama: Başkanımız daha önce..
    9. Van'da terör örgütü PKK'ya operasyon
    10. Kuzey Kore'nin kararını Çin'de..
    11. Aziz Sancar: Türk dünyasına borcunuz var
    12. İstanbul Sarıyer’de akılalmaz cinayet
    13. Fıkra gibi olay! Kilisenin parasıyla..
    14. "Türkiye seçimlerden daha güçlü çıkacak"
    15. Askerler ölmesin diye savaş robotu..
    16. Kılıçdaroğlu'nun neden açıklama..
    17. 'Bay Kemal'in zor seçimi!
    18. "Aykut Kocaman ile Volkan Demirel"...
    19. Trump 'Güzel bir haber! deyip..
    20. TSK açıkladı: O terörist de öldürüldü!
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim