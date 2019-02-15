Fikirtepe’de inşaatta yangın paniği Kadıköy Fikirtepe’de bir inşaat alanında yangın çıktı.

Kadıköy Fikirtepe’de bir inşaat alanında yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangının olduğu bölgeden vatandaşlar koşarak kaçarken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Kadıköy Fikirtepe’deki bir inşaat alanında, inşaatmalzemelerinin henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşmasıyla yangın çıktı. Çevreyi yoğun duman kaplarken, paniğe kapılan vatandaşlar koşarak yangının olduğu bölgeden kaçmaya başladı. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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