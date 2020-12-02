Fikirtepe'de dönüşüm kaldığı yerden devam ediyor

Akit Ekonomi

İstanbul Kadıköy’de bulunan Fikirtepe’de 2007’de start verilen kentsel dönüşüm çalışmalarında ilerleme kaydedilememesi tepkilere neden oldu. Kat maliklerinin aralarında anlaşamamalarından, müteahhitlerin rant oyunlarına başvurmalarından ötürü çalışmalar yarıda kalınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi.

Kollar sıvandı

Fikirtepe’de hayata geçirilecek dönüşüm projelerini devralan bakanlık, temeli atılan ancak yapımına başlanmayan ve inşaatına ara verilen binaların inşaatını tamamlamak için kolları sıvadı.

Talimat Erdoğan'dan

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bölgede yarım kalmış bütün binaları devlet imkânlarıyla yapacaklarını dile getirdi. Fikirtepe’nin takdir edilmesi ve örnek alınması için gerekli adımların atıldığını kaydeden Kurum, “Planımızı, programımızı belirledik. Artık ete kemiğe bürünecek şekliyle sürecimizi yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Yıkım başlıyor

“Terk edilmiş, temeli atılıp bırakılmış, kaba inşaatı bitirilmemiş projeleri biz başlatacağız” diyen Kurum, şu ifadeleri kullandı: “Ocak ayı itibarıyla planımızı tatbik edeceğiz. Yıkım sürecine geçeceğiz. İhale süreci de eşzamanlı olarak gidecek. İnşallah ocak ayı itibarıyla ihaleleri yapacağız. Şubat ya da mart ayında inşaata fiilen başlamış olacağız. 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yatırım tutarı 5 milyar lira olacak. 1.5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan projeyi seri şekilde bitireceğiz. Binaları, konutları etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.”

Yol haritası oluşturuldu

Öbür taraftan Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yol haritası belli oldu. Buna göre 49 yapı adasında işlerine başlayan firmalardan teminat alınacak ve kendilerine bir ay süre verilecek. Bir ay içerisinde başlatılmayan projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütecek. Bakanlık, projeleri aşamalı olarak 3 yıl içerisinde tamamlayıp vatandaşlara teslim edecek. Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapılmamış, sözleşme imzalanmamış, yıkılmamış adaların da planları yenilenecek. Yeni planların askıya çıkarılmasının ardından yıkım aşamasına geçilecek. Ocak ayında ihale yapılacak, en geç şubat ya da martta inşaat için düğmeye basılacak.

Binalar elden geçirilecek

Terk edilmiş yerler, temeli açılmış ama devam edilmemiş projeleri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. Sahada şu anda 5 bin konut hazır bir şekilde yıkılmayı bekliyor. İlk olarak toplam 15 bin konut olan bu sahada tüm altyapılarıyla beraber 10 bin konut yapılacak. Proje bilgilendirme ofisi de en kısa sürede hizmete sunulacak. Yeni süreçte kira yardımları da tekrardan başlatılacak.

Konutlar elden geçirilecek

Fikirtepe’de binlerce konut yıkılıp yeniden yapılacak. İnşaat faaliyetleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Emlak Konut eliyle yapılacak. Fikirtepe’de çıkmaza giren kentsel dönüşüm süreci, 2007’de gündeme geldi. Depreme dayanıklı, yaşanılır konut hedefiyle hayata geçirilen Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde bölge, riskli alan ilan edilerek 65 adet yapı adası oluşturuldu. Bu adalardan 37’sinde anlaşmaya varıldı, 6’sında iskân alındı, 21’inde ise ruhsat işlemleri tamamlandı. Adalardan 2’sine inşaat ruhsatı verildi, 7’sinde de projeler inceleme noktasına geldi. Bazı adalarda temeller atıldı ancak inşaatlar devam etmedi. Bazı yerlerde de bitmiş olan bölgelerin civarında yıkılmayan binalar olduğu için yollar ve altyapı yapılamadı. İskân ruhsatı alan bazı proje adalarında yaşam başladı ancak alt yapı problemleri sona ermedi. Birçok yerde de sözleşme yapılmasına rağmen inşaat safhasına geçilemedi.

Problem çok

Fikirtepe’de pek çok teknik, hukuki ve finansal sorunlarla karşı karşıya kalındı. Konut ile dükkân maliklerinden gelen uçuk talepler, bazı yüklenicilerin aynı alan için birbirleriyle yarışa girmeleri ve fiyat artışına gitmeleri, vatandaşların birden fazla firmayla sözleşme imzalamaları öne çıkan problemlerdendi.

Yüzlerce başvuru geldi

Söz konusu problemlere karşı 2019’da mevzuatta değişikliğe gidildi. Dönüşüm süreçlerinin yolunu açmak için vatandaşa işini yapmayan müteahhitle arasındaki sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı tanındı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na aciliyet arz eden yerlere re’sen uygulama yapma izni verildi. Bu adımların akabinde 7 adadaki hak sahipleri tarafından bakanlığa yüzlerce sözleşme feshi başvurusu geldi.

81 ilde çalışmalara hız verilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kurum, ülke genelinde dönüşüm çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Birlikte başardık

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012’de kentsel dönüşümü başlatırken verdiği ‘Bedeli ne olursa olsun’ sözünü yerde bırakmadık” diyen Kurum, “Toplamda 1.5 milyon konutun dönüşümünü milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, vatandaşlarımızla hep birlikte başardık” şeklinde konuştu. Türkiye’nin yüzde 71’inin deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlatan Kurum, şunları söyledi: “Bu durum, bizi daha kararlı bir şekilde çalışmaya itiyor. Bir tarafı bakanlık, bir tarafı yerel yönetim ve bir tarafı vatandaşımızın olduğu olayda çok daha hızlı bir şekilde binalarımızı dönüştürmemiz gerektiği bir hakikat. Bu siyaset üstü bir konu. Kentsel dönüşüm depremle mücadele kadar önemlidir. Şehirlerimizde yer alan afetlere dayanıksız yapıları bir an evvel dönüştürmeliyiz. Dönüştürüyoruz da. 81 ilimize 300’e yakın ziyarette bulunduk. İlk gündem maddemiz her zaman kentsel dönüşüm oldu. Valilik ve belediye görevlilerimizle, milletvekillerimizle istişare ettik. İstişareye önem veriyoruz. Kentsel dönüşümü tüm taraflarla görüşüyor ve ödevlerimizi ifa ediyoruz. Ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. Çok daha fazla yapmak zorundayız.”

Teşvik veriyoruz

Dönüşüm çalışmalarında aksama görülmediğine işaret eden Kurum, “Elden geçireceğimiz bölgelerde ikamet edenlere kira, taşınma yardımı yapıyoruz. Teşvik veriyoruz. Her türlü maliyetlerden yüzde 30’a varan indirimler uyguluyoruz” diye konuştu. Ortada kafaları karıştıracak bir durumun olmadığını dile getiren Kurum, “Dönüşümle ilgili her şey açık ve net. Yetkili kurumlar da, karar alma yöntemleri de belli. Yerel yönetimler riskli binaları belirleyip yıkabilirler. Bu anlamda bir engel yok. Kat malikleri ise ‘Apartmanda diğerleri dönüşüme yanaşıyor mu, yanaşmıyor mu’ kaygısına kapılmamalı. Zira çoğunluk şartı aranmıyor. Maliklerden biri, dönüşüm için müracaatta bulunabilir. Ama binanın yenilenmesi için üçte iki çoğunluk sağlanmalı” dedi.

Vatandaşımız mağdur edilmeyecek

Kurum, ayrıca “Belediyeleri kentsel dönüşüm master planı hazırlamaya çağırdık. Her türlü desteği vereceğimizi söyledik. Kredi yardımı yapabileceğimizi, TOKİ’yle yapım desteği verebileceğimizi ifade ettik. Tabii kanundan gelen yetkilerimiz çerçevesinde vatandaşımızın kullanabileceği vergi, resim harç gibi muafiyetleri sağlayabiliriz. Nihayetinde bizim için önemli olan vatandaşımızın mağdur olmamasıdır” diye ekledi.

Afet konutlarını 2021 Haziran ayında sahiplerine teslim edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun’da 22 Ağustos’ta yaşanan sel afetinin yaralarını sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini aktararak “Söz verdiğimiz gibi afet konutlarını 2021 Haziran ayı içinde tamamlayıp sahiplerine teslim edeceğiz” bilgisini paylaştı. Kurum, “İnşallah daha sağlam daha yaşanabilir daha güvenli Derelimizi, Doğankentimizi yine köy konutlarımızı vatandaşlarımıza sunacağız” dedi. Kurum, “Toplamda 618 bağımsız bölümden oluşan 250 köy konutu yapıyoruz” şeklinde konuştu.