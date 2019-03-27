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Fikirtepe’de 24 katlı binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın çatısının çöktüğü iddia edildi. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Fikirtepe’de 24 katlı binada yangın çıktı.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:59
Fikirtepe’de 24 katlı binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın çatısının çöktüğü iddia edildi. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Fikirtepe’de 24 katlı binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın çatısının çöktüğü iddia edildi. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:59
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