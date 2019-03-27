Fikirtepe’de 24 katlı binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın çatısının çöktüğü iddia edildi. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor. Fikirtepe’de 24 katlı binada yangın çıktı.

Fikirtepe’de 24 katlı binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın çatısının çöktüğü iddia edildi. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

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