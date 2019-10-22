0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu: Fikirlerinizle gelin, biz de destek verelim

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan seslendiği gençlere, "Fikirlerinizle, hayallerinizle gelin, biz de destek verelim." dedi.

22 Ekim 2019 Salı 22:12
Bakan Kasapoğlu: Fikirlerinizle gelin, biz de destek verelim

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerden gelen yoğun talep doğrultusunda, "Gençlik Projeleri Destek Programı" özel çağrısı başvuru süresini bir hafta uzattıklarını açıkladı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, gençlere, ‘"Fikirlerinizle, hayallerinizle gelin, biz de destek verelim." diye seslendi.

Bakan Kasapoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde bir proje destek çağrısı yaptık ve sizlere bir davette bulunduk. Sabahleyin arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede sizlerin bu davetimize olan ilgisi ve teveccühü inanın bizleri çok mutlu etti. Madem siz bu çağrımıza kulak verdiniz, biz de sizlerin çağrısına kulak veriyor ve başvuru süresini 1 hafta daha sizler için uzatıyoruz. Haydi fikirlerinizle, hayallerinizle gelin, biz de destek verelim. Bekliyoruz…"

Proje desteği 15 milyon lira

Gençlik ve Spor Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında proje teklif çağrısına çıkmış ve gençlerin projelerine 15 milyon lira kaynak sağlanacağını duyurmuştu.

Gençlerden gelen yoğun talep doğrultusunda Bakanlık, yarın gece yarısına kadar olan başvuru süresini bir hafta uzattı.

Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde, gençlerin; Gönüllülük, Kültür ve Sanat, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Yenilikçi Fikirler, Çevre Bilinci ve Hayvanların Korunması başlıklarındaki projelerine destek verilecek.

Bakanlık, program kapsamında "Kültür ve Sanat" başlığında "15 Temmuz" temalı proje teklifleri ile "Kültür ve Sanat" ve "Yenilikçi Fikirler" başlıklarında "Prof. Dr. Fuat Sezgin" temalı proje tekliflerine öncelik verecek.​

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 22:12
  1. gençler
  2. Gençlik ve Spor Bakanı
  3. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın ardından ilk devriye yapıldı
    1. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    2. 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?..
    3. Skandal! ABD’li senatörler terörist..
    4. Soçi mutabakatı sonrası Rusya'dan flaş..
    5. Osman Hamdi Bey kimdir? İstanbul..
    6. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
    7. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
    8. Ayrılıkçı Katalanlara İspanyol..
    9. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
    10. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    11. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    12. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    13. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    14. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    15. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    16. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    17. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    18. Galatasaray'da Küfür krizi!
    19. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    20. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    21. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    22. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    23. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    24. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    25. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
    26. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
    27. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
    28. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
    29. Arakanlılara yönelik 'savaş..
    30. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
    Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
    Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi