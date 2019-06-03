Fikirler deniz kaplumbağaları için yarışacak

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan Akdeniz’deki deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından birisi olan İztuzu Kumsalı’ndaki DEKAMER’in modern ve işlevsel şartlara kavuşması amacıyla “Deniz Kaplumbağası Bakım Merkezi ve Günübirlik Rekreasyon Alanı Ekolojik Tasarım Fikir Projesi Yarışması”düzenlenecek.

Yarışmanın; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dünyanın ender özellikli alanlarından biri kabul edilen İztuzu Kumsalı’nın korunması, bu alandaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin (DEKAMER) daha modern ve işlevsel şartlara kavuşması için tertip edildiği belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dünyanın ender özellikli alanlarından biri olarak kabul edilen İztuzu Kumsalı’nın çevresel kullanımlarının düzenlenmesiyle gelecek nesillere taşınması ve bölgede mevcut DEKAMER’in yenilenmesi amacıyla bir fikir projesi yarışması düzenleneceği belirtilerek "Yarışma ile İztuzu Kumsalı ve ekosisteminin bütüncül bir yaklaşımla korunması, yönetilebilmesinin yanı sıra deniz kaplumbağası bakım merkezinin daha sağlıklı, modern ve işlevsel şartlara kavuşması, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına ekolojik hassasiyetle çözüm bulunmasını hedefliyoruz. Yarışma kapsamında birinciye 50 bin lira, ikinciye 40 bin lira, üçüncüye de 30 bin lira ve her biri 15 bin lira olmak üzere 4 mansiyon ödülü vereceğiz" denildi.