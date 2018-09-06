Fiji'de açıklarında çok şiddetli deprem
Fiji'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.06 Eylül 2018 Perşembe 21:21
Fiji açıklarında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Suva Adası'nın 105 kilometre güneydoğusunda olan 7,8 büyüklüğündeki depremin, deniz seviyesinin 608 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Deprem sonrası denizde küçük tsunami dalgaları oluştuğu, ancak tsunami tehlikesi olmadığı bildirildi.
Ada ülkesi olan Fiji'de 18 Ağustos'ta 8,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
YORUM YAZ