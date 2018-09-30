Fiji'de 6,6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ndoi Adası'nın 260 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, yerin 551,2 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.