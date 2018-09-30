0553 313 94 23

Fiji'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'ndaki Fiji Adaları açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 551,2 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

30 Eylül 2018 Pazar 16:19
Fiji'de 6,6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ndoi Adası'nın 260 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, yerin 551,2 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 16:19
  1. Pasifik Okyanusunda
  2. fiji adaları
  3. deprem

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğün günü toprağa verildi!
    1. Düğün günü toprağa verildi!
    2. Görevi başında kalp krizi geçirip ölen..
    3. Kerkük'te 15 yıl aradan sonra bir ilk
    4. Aralarında kan davası olan aşiretler..
    5. ABD’den tehlikeli provokasyon! 12 mil..
    6. PKK'nın sözde lider kadrosundaydı.....
    7. Palamutun fiyatı 10 TL'ye geriledi
    8. İki Fransız asker ölü bulundu!
    9. Şanlıurfa'da iki kardeşi öldüren..
    10. Yaşar Güler, mevkidaşı Dunford ile bir..
    11. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye şok..
    12. Bu kadarı barbarlık! Onlarca..
    13. TSK akıllarını aldı! Zeytin Dalı..
    14. Gölde 'dev' yakaladılar! 4 kişi zor..
    15. Mendil satan çocuklar 'Şirin Baba'..
    16. Fiji'de 6,6 büyüklüğünde deprem
    17. Fırtına bekleyen Trakya yağmura tutuldu
    18. Endonezya mesajı: Yaralarını sarmaya..
    19. İstanbul Kartal'da uyuşturucu..
    20. Uçuruma yuvarlanan paraşütçüyü AFAD..
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    Şanlıurfa karıştı! Validen 'provokasyon' uyarısı!
    Şanlıurfa karıştı! Validen 'provokasyon' uyarısı!

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?